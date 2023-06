Poco prima delle 3,30 di oggi, 6 giugno, allertati dal proprietario che aveva registrato l’attivazione dell’allarme di furto, i carabinieri della stazione di Casalgrande sono intervenuti in via Statale per un sopralluogo all’interno di una rivendita di bicilette. Ignoti ladri, infatti, mediante forzatura della grata posta a protezione della porta e dopo aver scardinato quest’ultima, si erano introdotti nell’attività commerciale asportando, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, varie biciclette di diverse marche.

Tra perpetrazione del furto e refurtiva sottratta, il danno è in corso di esatta stima. Sulla vicenda i carabinieri della stazione di Casalgrande hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.