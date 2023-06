Sulla A1 Milano-Napoli è stata annullata la chiusura del ramo di allacciamento sulla A15 Parma-La Spezia, per chi proviene da Milano, prevista dalle 21:00 di venerdì 9 alle 2:00 di sabato 10 giugno. Rimane confermata, nello stesso giorno e orario, la chiusura del ramo di allacciamento sulla A15 Parma-La Spezia, per chi percorre la A1 e proviene da Bologna, per consentire lavori relativi alla realizzazione del raccordo autostradale della Cisa A15 e della A22 Autostrada del Brennero e attività di ispezione delle opere d’arte.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Parma, al km 110+500 della A1, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A15 alla stazione di Parma ovest, di competenza S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana, per proseguire poi in direzione La Spezia.