Anche il comune di Toano ha la sua panchina gigante, la numero 297 del Big Bench Community Project, situata a Quara in località Cà Casalotto, sulla Provinciale 8 fra Toano e Quara, ed è giallo fluorescente.

Fortemente sognata, pensata e voluta da Pasquale Filippi e Morena Aravecchia.

Realizzata con la collaborazione di alcuni privati e associazioni, senza il contributo di enti pubblici, come da regolamento dello stesso progetto. Vanna Pigozzi e Gianfranco Lusuardi, tornati lontano dalla comunità di Quara dopo molti anni, hanno dato un consistente contributo e assieme alla Pro Loco di Quara hanno sovvenzionato il progetto. Sono state tante le ditte e le aziende che hanno contribuito con il loro lavoro dei ragazzi della Pro Loco, ma non solo, che con entusiasmo hanno prestato il loro tempo gratuitamente. Sarà inaugurata l’11 giugno, anche in caso di maltempo, con un rinfresco a base di gnocco fritto e salumi, offerto dalla Pro Loco alla presenza di Giammaria Manghi, Capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna e del sindaco di Toano Vincenzo Volpi.

Per raggiungere la piazzola su cui è posizionata si può parcheggiare lungo la strada oppure in paese, a Quara, e farsi una bella passeggiata di circa 2 km. Il sito si raggiunge dalla strada provinciale, percorrendo un breve sentiero che entra nel bosco, oppure costeggiando il campo. Si arriva in un punto molto panoramico sopra la valle del torrente Dolo dove si possono osservare le montagne dell’Appennino Tosco Emiliano, sia del versante modenese sia da quello reggiano. Un panorama che spazia dalla Pietra di Bismantova al monte Cusna, comprendendo il monte Ventasso, il monte Prampa, l’Alpe di Succiso, il monte Modino e altri. Presso il ristorante bar Vittoria e il bar gelateria K2 si possono trovare i passaporti ei timbri per provare la visita a questa Grande Panchina. Un souvenir perfetto per ricordare questa visita o per completare la collezione di timbri che già in tanti stanno facendo.