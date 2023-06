Definita da Enzo Ferrari come “la corsa più bella del mondo”, la 1000 Miglia è una competizione d’auto d’epoca che ogni anno attira migliaia di persone provenienti da tutto il mondo. Nata nel 1927 come gara di velocità e poi interrotta tra il 1957 e il 1977 per ragioni di sicurezza, oggi è una gara di “regolarità” che si svolge lungo l’asse Brescia-Roma-Brescia per un percorso di 1.600 km (l’equivalente, appunto, di circa mille miglia). In questo 2023, le auto ai blocchi di partenza saranno 405, per cinque giornate di gara in programma da domani, martedì 13 giugno, fino a sabato 17.

Per gli appassionati di motori formiginesi, c’è una sorpresa eccezionale: giovedì 15 giugno, in occasione della terza giornata che riguarderà il tratto Roma-Parma, la competizione passerà per la prima volta nella storia anche per il centro storico di Formigine. L’appuntamento è dalle ore 19.30 davanti al Castello, per vedere le meravigliose auto d’epoca che si fermeranno per il “timbro”. Ad anticipare questo passaggio, dalle ore 17.30, è in programma il transito delle Ferrari che come ogni anno affiancano le auto storiche della manifestazione lungo il tradizionale percorso. L’evento è in collaborazione con ACI Modena.

Afferma l’Assessore al Turismo e al Coordinamento eventi Corrado Bizzini: “Accogliere per la prima volta i gioielli automobilistici della 1000 Miglia a Formigine è per noi un grande onore. Il nostro Castello rappresenterà sicuramente un teatro particolarmente suggestivo per il “timbro” delle auto d’epoca che in questi giorni stanno attraversando l’Italia da nord a sud. Siamo certi che sarà uno spettacolo apprezzato da appassionati di motori e non solo”.

Al fine di permettere il regolare svolgimento della manifestazione, che si prevede richiami un notevole afflusso di persone lungo le strade e soprattutto nell’area pedonale urbana dove i bolidi si fermeranno per le operazioni di timbratura e punzonatura, sono previsti provvedimenti di limitazione della viabilità ordinaria. In particolare già dalla mattinata di domani, mercoledì 13 giugno, piazza Calcagnini verrà transennata nel perimetro interessato dal percorso di gara; mentre dalle ore 14 alle ore 24 di giovedì 15 sarà interdetta la sosta dei veicoli nella via Trento Trieste e piazza Arnò. La circolazione sarà sospesa nelle vie San Pietro, Montegrappa, Gandini, Marchesi, Vittorio Veneto e Trento Trieste dalle ore 16.30 e fino al termine dell’evento, stimato intorno alle ore 23.00 Non sono esclusi rallentamenti anche in altre aree del Comune.