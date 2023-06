Parte il primo cantiere in linea della Linea Rossa che interessa una zona ad alta densità abitativa e uno dei principali poli sanitari del territorio. Si comincia giovedì 15 giugno in zona Ospedale Maggiore, con i lavori nel tratto di via Emilia Ponente/Saffi, compreso tra via Marzabotto e via Vittorio Veneto (che resteranno comunque transitabili), dove la circolazione sarà comunque consentita su due corsie in direzione periferia e una in direzione centro.

I lavori riguardano in questa fase il rinnovamento dei sottoservizi interferenti nel lato nord della sede stradale, come le reti e le tubazioni interrate di acqua, luce, gas e i collegamenti digitali; operazioni nonché la riqualificazione e l’ampliamento di questa parte della carreggiata di via Emilia Ponente e di via Saffi, con il rifacimento della pavimentazione stradale, dei marciapiedi dei parcheggi e degli spazi pubblici adiacenti.

La fase 1 del cantiere (tecnicamente coincidente con i cantieri denominati B13 e B14 della Linea Rossa) sarà operativa dal 15 giugno al 1º settembre. Questi i cambiamenti previsti alla viabilità e alla sosta:

diminuzione di una corsia verso Borgo Panigale, lasciandone comunque due transitabili in direzione periferia e una in direzione centro;

restringimento di carreggiata su Largo Nigrisoli, all’intersezione con via Emilia Ponente, con il mantenimento di una corsia per senso di marcia per consentire la continuità di accesso e di uscita da via dell’Ospedale;

limite massimo di velocità ridotto a 30 Km/h per il tratto stradale oggetto dei lavori;

sosta vietata, fino al 20 giugno, in diverse aree della zona (su tutta la sede stradale in via Marzabotto, nel tratto tra le vie B. Monterumici ed Emilia Ponente; su via dell’Ospedale, su tutta la sede stradale con ingresso 1 Ospedale per circa 60 metri), per la realizzazione della segnaletica orizzontale.

La settimana prossima prenderà il via inoltre il cantiere straordinario di rifacimento della copertura del torrente Ravone, che comporterà la completa chiusura di via Saffi nel tratto interessato dai lavori. In particolare, la strada sarà interrotta tra l’incrocio con via Vittorio Veneto e via Malvasia e l’incrocio con via San Pio V. Sul lato della strada accedente dai viali il traffico verrà comunque già indirizzato verso percorsi alternativi dalle strade precedenti. Sarà comunque possibile per i residenti e gli autorizzati accedere a via Montello sul lato ovest e a via della Secchia sul lato est.

L’obiettivo, come preannunciato , è quello di concludere l’opera di messa in sicurezza della struttura entro l’estate, così da minimizzare i rischi correlati alle precipitazioni che si sarebbero potuti avere posticipando questo intervento al periodo invernale inizialmente previsto.

Da settembre, quando sarà completato il cantiere straordinario relativo al torrente Ravone e riaperto il relativo tratto stradale di via Saffi, i lavori sui cantieri B13 e B14 si sposteranno sul lato sud della carreggiata di via Emilia Ponente e via Saffi, per la realizzazione dei sottoservizi e la riqualificazione della sede stradale, con il mantenimento di una corsia carrabile verso il centro e due corsie in uscita, per poi occupare la parte centrale della carreggiata, da novembre a fine gennaio, e completare la sede tranviaria vera e propria.

Nel febbraio 2024 riprenderà poi il cantiere della tranvia sul tratto di via Saffi interessato dal Ravone, da via Vittorio Veneto verso Porta San Felice, per la seconda fase di lavori che potrà contare sulla già avvenuta messa in sicurezza della copertura del torrente e su almeno una corsia aperta per senso di marcia.

Gli strumenti di comunicazione

Per informare la cittadinanza, sono stati messi a disposizione diversi strumenti di comunicazione che cittadini e visitatori possono utilizzare per ricevere informazioni sui cantieri della Linea Rossa attivi. In primo luogo, il sito web trambologna.it, dove è presente una sezione dedicata ai lavori in corso, ma anche il numero verde 800078611 (lunedì-venerdì 9-18) e gli infopoint fisici (lunedì-venerdì 9-13) presso i cantieri, di cui il primo, in zona Fiera, aprirà mercoledì 14 giugno e il secondo, in zona Ospedale Maggiore, a fine giugno. Le informazioni circa la viabilità alternativa e le soste saranno diffuse dopo l’uscita delle relative ordinanze, mentre le variazioni al trasporto pubblico faranno riferimento al sito tper.it.