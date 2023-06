Tre giornate di presentazione – stasera un evento dedicato in particolare alle aziende del Parco Innovazione e agli stakeholder, i due giorni successivi dj set e visite guidate aperte a tutti i cittadini alla scoperta del grande hub – al Reggiane Parco Innovazione, nell’ambito del cartellone ‘Reggiane Summer’. Così Reggio Emilia riaccogliere la riqualificazione del Capannone 17 dell’Area Reggiane.

Nel Novecento motore dell’industrializzazione di Reggio Emilia e fra i poli più importanti della meccanica italiana, oggi un’ampia porzione dell’Area Reggiane (ex Officine meccaniche Reggiane) è sede fisica e simbolo di nuova economica, innovazione e sostenibilità, quale sede di centri di ricerca e trasferimento tecnologico nelle principali competenze distintive del territorio, di aziende ad alto potenziale d’innovazione, di servizi di formazione, istituzioni universitarie e professionali.

Incastonato nella storica area produttiva, il Capannone 17, dopo l’intervento che ha riguardato una superficie 9.673 metri quadrati, ospiterà dalle prossime settimane Ordini professionali e organismi a loro collegati: Fondazione dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Emilia, Ordine Architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori ed Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia; Fondazione Its Maker – Istituto superiore di Meccanica, meccatronica, motoristica e packaging che offre ai giovani diplomati percorsi formativi altamente specializzati in base alla vocazione del territorio e alla richiesta di formazione delle aziende partner (automazione e meccatronica, digital industry e digital automation, gestione dei processi industriali); l’Innovation Unit di Credito Emiliano spa; società Forsafe srl e Blackship srl; servizi rivolti in particolare ai frequentatori del Parco Innovazione come quello di ristorazione di Pirru Cafè.

L’intervento sul Capannone 17 ha comportato un investimento di 8.548.321 euro e beneficia del finanziamento della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite il Bando Periferie e aree urbane per un importo di 5.432.897 euro.

HANNO DETTO – “Il Capannone 17, che ospiterà attori rilevanti della ricerca, dell’economia e delle professioni, è un nuovo e importante tassello del Parco Innovazione della nostra città. Abbiamo deciso di far rinascere l’area delle storiche Officine Reggiane, vocandola alla ricerca scientifica, all’impresa innovativa, allo scambio di conoscenze fra realtà diverse, locali, nazionali e internazionali, che stanno confluendo nel Parco Innovazione – spiega il sindaco Luca Vecchi – Il tutto in un quadrante di città che tiene assieme la migliore esperienza educativa, quella di Loris Malaguzzi e del Reggio Approach, la Rcf Arena, il più grande spazio d’Italia per eventi musicali all’aperto, e la stazione Av Mediopadana, che collega la città col resto del Paese. L’obiettivo è far crescere un’esperienza europea, che sappia trainare la creazione di posti di lavoro e l’attrattività di aziende che possano scambiarsi tecnologie e produzioni ad alto valore aggiunto. Con i prossimi insediamenti del quarto polo dell’Università a Reggio Emilia e Incubatore di imprese e star up nel Capannone 15 C, un ulteriore passo avanti sarà compiuto nella direzione della formazione e dell’economia”.

Nel corso della visita di stamani, riservata ai media, al Capannone 17 e alla nuova Piazza interna a servizio del Parco Innovazione, il vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana Alex Pratissoli ha detto: “Il Capannone 17 è un intervento coerente con la visione originale del Parco Innovazione, realizzato nell’ambito della complessa rigenerazione dell’Area Reggiane. Questo nuovo luogo si caratterizza per una maggiore densità di soggetti e aziende che si occupano di formazione e servizi alle imprese e alle persone, accomunati dalla caratteristica distintiva dell’innovazione.

“Attorno al Capannone 17 – ha aggiunto Pratissoli – ruoteranno ogni giorno fino a 500 persone, che vanno ad aggiungersi a quelle del Capannone 18 e del Tecnopolo nel Capannone 17. Qui a fianco, nel Capannone 15, i cui lavori saranno ultimati a fine anno, sarà ospitato il quarto Polo universitario di Reggio Emilia su Digitale e innovazione, con circa 2.000 studenti. L’edificio detto la Cattedrale, accanto al Capannone 17, ospiterà inoltre ulteriori spazi universitari, la nuova sede di Crpa e un ampliamento di Its Maker.

“Il Reggiane Parco Innovazione – ha concluso il vicesindaco – cresce quindi come un grande museo a cielo aperto in coerenza con la storia e la memoria di questo luogo e della città e nello stesso tempo quale luogo di sperimentazione per il futuro sostenibile e inclusivo della nostra città”.

Su un investimento di circa 60 milioni di euro sull’intero Parco Innovazione, quelli di provenienza pubblica – Stato, Regione e Comune – ammontano a circa 35 milioni e la rimanente parte è privata: “L’investimento pubblico – ha sottolineato l’amministratore delegato di Stu Reggiane spa Luca Torri – ha quindi fatto da attivatore: ha attratto investimenti privati e questo ha dato vita a un partenariato pubblico-privato virtuoso e rilevante anche sul piano economico. Il fatto che i privati credano e investano in questa iniziativa è uno dei segni di successo più evidenti del Parco Innovazione”.

Torri ha poi spiegato che, quando saranno attivi anche la sede universitaria e i nuovi centri di ricerca, “sul Parco Innovazione graviteranno almeno 2.500 persone al giorno e possiamo perciò stimare una frequentazione di un milione di persone all’anno: un grande villaggio, che vogliamo leggere come una comunità di ricerca, scambio di saperi e nuova economia aperto alla città e per il futuro della città”.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO – Il progetto di riqualificazione del Capannone 17, redatto dall’architetto Andrea Oliva – si inserisce nel comparto di riqualificazione più ampio, previsto dal Programma di riqualificazione urbana (Pru) dell’Area Reggiane, che ha una superficie territoriale di 102.820 metri quadrati (oltre un terzo dell’intera area delle ex Officine meccaniche Reggiane), suddiviso a sua volta in quattro sub comparti che sono: il piazzale Europa, il braccio storico di viale Ramazzini, il Capannone 18, il Capannone 19 e un’area sportiva con un ampio skate park, dove i lavori sono stati ultimati restituendo alla città immobili e spazi pubblici di notevole rilievo storico, architettonico, funzionale e di qualità urbana.

Opere e risultati al Capannone 17:

· Il Capannone 17 è stato oggetto di bonifica, recupero e consolidamento edilizio.

· E’ stato allestito con ‘edifici interni’ che consentono, con particolare versatilità, di distribuire, servire ed esaudire il programma funzionale, quindi le diverse destinazioni d’uso e attività che vi si svolgono da ora in poi.

· Gli edifici ‘composti’ all’interno si configurano in due blocchi addossati alle facciate esistenti, seguendone il profilo e mantenendo la memoria del vecchio Capannone 17, anche nell’articolazione dello spazio pubblico – una nuova piazza – nella sezione centrale della struttura storica.

· La piazza coperta di 900 metri quadrati, ricavata tra i due corpi principali di nuova costruzione aggiunge qualità relazionale all’intervento generando uno spazio esterno comune e protetto in continuità con quanto previsto per il Capannone 18, direttamente collegato a una porzione del Capannone 17.

· I percorsi ottemperano alle prescrizioni normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e consentono l’accessibilità a tutti gli spazi ed ambienti.

· I fabbricati storici sono stati restaurati mediante il recupero e il consolidamento dei paramenti murari.

· Le coperture, divenute obsolete, sono state modificate con l’inserimento di una struttura nuova e adeguata, senza infrangere l’assetto complessivo originale. La grande copertura si configura infatti come un ‘volume traslucido’, che ricalca ‘in negativo’ lo skyline caratteristico del capannone industriale e consente nello stesso tempo il passaggio della luce naturale e la protezione dalle intemperie. La copertura della piazza interna si estende su un’area di circa 43 per 30 metri ed è composta da una struttura metallica a più orditure.

· La riqualificazione delle aree circostanti ha previsto la realizzazione di spazi di relazione e percorrenza integrati ad un sistema di matrici verdi in grado di avvicinare i vari capisaldi presenti (Stazione ferroviaria centrale, Centro internazionale Malaguzzi, Tecnopolo/Capannone 19, Aeroporto, Quartiere storico Santa Croce) e stimolare con ulteriori sinergie i futuri interventi di riqualificazione.

SVILUPPO DEL PARCO INNOVAZIONE – Accanto al Capannone 17, oggi sono in corso di riqualificazione il limitrofo Capannone 15 B-C, dove è previsto l’insediamento, all’interno dello stesso Parco Innovazione, del quarto Polo universitario di Reggio Emilia e dove l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia attiverà tre corsi di laurea triennali – Scienze e tecniche psicologiche, Digital education, Analisi e gestione dei dati per le imprese – e un corso di laurea magistrale in Digital Automation Engineering.

All’interno dello stesso Capannone 15 B-C, verrà completato l’Incubatore per l’accelerazione dello sviluppo di imprese e di start up, gestito in collaborazione tra Stu

Reggiane spa e Fondazione Rei-Reggio Emilia Innovazione.

Sarà infine attuata la riqualificazione del fabbricato Cattedrale, connesso al Capannone 17 (secondo stralcio), con l’impiego di fondi del Pnrr, andando così a completare la riqualificazione del quadrante sud-ovest dell’Area Reggiane.

OPERE COMPIUTE – Stu Reggiane spa, controllata dal Comune di Reggio Emilia e partecipata da Iren Smart Solutions spa, è il soggetto che cura la pianificazione e la realizzazione del Reggiane Parco Innovazione, attraverso la riqualificazione, il recupero e la rigenerazione urbana dell’area ex Officine Reggiane, in base al Pru Reggiane/Santa Croce. Il valore complessivo dell’investimento è di circa 70 milioni di euro.

Ad oggi sono stati conclusi:

· i primi interventi di riqualificazione del Capannone 19/Tecnopolo e del Capannone 18;

· la messa in sicurezza strutturale del Capannone 15A;

· le opere di urbanizzazione e di connessione (ciclabili, sottopassi ferroviari, parcheggi) del Quartiere storico di Santa Croce con la città, tramite l’intervento di riqualificazione di piazzale Europa (primo e secondo stralcio), la riapertura del braccio storico di viale Ramazzini;

· la riapertura del passaggio a livello di viale Ramazzini e la riqualificazione di percorsi ciclopedonali e strade di quartiere limitrofi.

Nell’Area Reggiane, il Programma di riqualificazione urbana ha previsto il recupero e la valorizzazione delle strutture industriali esistenti, intese come pregevole testimonianza della memoria storica del contesto, e la loro riqualificazione allo scopo di accogliere nella struttura centri di ricerca, start-up e spin-off d’impresa, nuove realtà produttive provenienti dal territorio provinciale e dall’area vasta, attività legate al terziario avanzato, alla cultura, alle professioni, alle imprese, ai servizi. L’opera è realizzata secondo criteri di sostenibilità ambientale, flessibilità ed efficienza energetica, secondo configurazioni strettamente commisurate alle esigenze dei diversi soggetti che vi si insediano.

Sono stati svolti lavori di bonifica (rimozione e smaltimento) delle vecchie coperture in cemento amianto della totalità degli edifici interni al comparto ex Officine meccaniche Reggiane.

GIORNATE DI PRESENTAZIONE – Dal 16 al 18 giugno, si svolgono le giornate di presentazione del Capannone 17 che, con il titolo Memoria e Innovazione: Reggiane Parco Innovazione e il nuovo Capannone 17, prevedono un convegno, visite guidate gratuite su prenotazione a tutto il Parco Innovazione (partenza dall’atrio del Tecnopolo, piazzale Europa 1, durata di circa 45 minuti) alla scoperta della trasformazione degli edifici delle storiche Officine meccaniche Reggiane in hub contemporaneo per la ricerca e lo sviluppo, il futuro delle imprese e dell’innovazione; e Dj set con spettacolo di luci serale.

Il programma prevede:

16 giugno

· dalle ore 17.30 alle 20 – Evento di presentazione nella nuova piazza coperta del Capannone 17. Intervengono Luca Vecchi sindaco di Reggio Emilia, Luca Torri amministratore delegato di Stu Reggiane spa, Vincenzo Colla assessore a Sviluppo economico e Green economy della Regione Emilia-Romagna, Fabrizio Ferrazza direttore della rivista Wired. Per partecipare, serve scrivere a eventi@parcoinnovazione.it

· dalle ore 20 apertura al pubblico

17 giugno

· ore 10, 11.30, 16, 17.30 e 18.30 – Visite guidate al Reggiane Parco Innovazione – iscrizione obbligatoria al link

https://bit.ly/C17visite

· dalle ore 21 Dj set e Spettacolo di luci nella piazza coperta del Capannone 17

18 giugno

· ore 16 e 17.30 – Visite guidate al Reggiane Parco Innovazione – iscrizione obbligatoria al link

https://bit.ly/C17visite.