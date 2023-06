Un concerto di “Carpi in Musica” preceduto o seguito da una degustazione di parmigiano reggiano o aceto balsamico, oppure da una vista guidata in città oppure tutte queste cose insieme: sono i “pacchetti turistici” abbinati alla programmazione musicale estiva del Comune, gestiti dal portale “VisitModena”.

L’iniziativa, denominata “Taste Carpi” (letteralmente “assaggia” o “degusta” Carpi), è una opportunità offerta all’appassionato e al turista dal 29 giugno (concerto di Ute Lemper, che apre “Mundus 2023”), al 23 agosto (ultimo appuntamento della rassegna di chitarra “The Guitar Week”).

Le combinazioni vanno dalla singola visita al “tutto incluso”, compreso il pernottamento, e si possono consultare e acquistare direttamente a questo indirizzo:

https://www.visitmodena.it/it/esperienze/esperienze-artecultura/taste-carpi

Spiega Stefania Gasparini, Vice-Sindaco e Assessore a Economia, Turismo e Promozione del Centro Storico:

«Grazie ai finanziamenti regionali che abbiamo vinto, siamo riusciti a creare pacchetti turistici completi per dare la possibilità, a chi viene in città per gli eventi, di poter visitare le bellezze e conoscere le bontà del nostro territorio. Un grazie ai pubblici esercizi e alle attività che hanno collaborato con noi per rendere unica questa esperienza per chi visiterà Carpi: questi pacchetti sono solo una prima tranche di quelli che vogliamo costruire per tutti i prossimi eventi cittadini».