La Giunta ha approvato oggi due delibere riguardanti il chiosco di proprietà comunale nel parco delle Rimembranze, ora non utilizzato ma già affidato a soggetto privato del settore ristorazione, che sono propedeutiche all’inizio della nuova attività.

Una prevede interventi di sistemazione (collegamenti fognari, marciapiedi, vetrate eccetera) per un importo complessivo di 60mila euro; l’altra, senza oneri, prende atto di alcune «tolleranze costruttive» per modifiche interne ed esterne, in difformità ai progetti: l’edificio di via Vittorio Veneto 2, risalente a metà anni Sessanta e destinato a «uso pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande», nel corso del tempo è stato infatti oggetto di alcuni piccoli adattamenti. L’immobile comprende anche deposito e tettoia.

Spiega Paolo Malvezzi, Assessore ai Lavori Pubblici: «L’Amministrazione comunale è impegnata a compiere tutti gli atti necessari a permettere al più presto la riapertura dell’esercizio, che arricchirà la fruibilità di un parco pubblico così importante, il primo della storia cittadina, che cuce l’area ospedaliera al Centro storico».