Attivare un dialogo tra esperienze virtuose nell’ambito del turismo sostenibile, avviate in altre regioni e nell’Appennino bolognese, per individuare gli strumenti utili, i fattori di successo, le potenzialità di progetti imprenditoriali sviluppati in aree appenniniche.

È questo l’obiettivo dell’incontro “Il futuro del turismo sostenibile in Appennino: alcune esperienze” che si terrà in presenza sabato 24 giugno dalle 10.30 alle 13.30 a Castiglione dei Pepoli, presso la sala del Consiglio comunale (Piazza Marconi, 1), nell’ambito della Festa della Via della Lana e della Seta. All’incontro saranno presenti Maurizio Fabbri, sindaco di Castiglione dei Pepoli e consigliere delegato alle Politiche per l’Appennino bolognese della Città metropolitana di Bologna e Mattia Santori, Presidente del Territorio Turistico Bologna – Modena.

L’incontro fa parte del ciclo “Visioni e prospettive per lo sviluppo dell’Appennino bolognese. Economie, sostenibilità e comunità”, che si articola in una serie di eventi, webinar e in presenza, da giugno a dicembre e che è stato promosso nell’ambito del progetto Bologna Innovation Square (BIS).

Affiancare agli interventi di rigenerazione e riqualificazione del contesto territoriale un sistema integrato di azioni per promuovere l’arrivo di nuovi residenti e alte professionalità, per la creazione e l’attrazione di iniziative imprenditoriali e per l’innovazione del tessuto imprenditoriale esistente, anche tramite l’attivazione di uno sportello per favorire la transizione ecologica.

È questa la finalità dei nuovi servizi di BIS in avvio presso l’area del Brasimone, che accompagneranno i lavori di riqualificazione e miglioramento dell’accessibilità materiale e immateriale all’area del Centro Enea Brasimone previsti dal Piano Urbano Integrato “Rete Metropolitana per la Conoscenza. La Grande Bologna” nell’ambito del progetto “Centro ricerche ENEA Brasimone e Centro di Mobilità San Benedetto: per una maggiore attrattività dell’Appennino”. I servizi, al termine degli interventi, troveranno la loro sede definitiva presso gli spazi rinnovati del Centro Enea Brasimone.

Nel quadro del progetto BIS – Brasimone, con riferimento alle attività per la promozione della nascita di nuove imprese, si svilupperà un servizio per rafforzare la cultura d’impresa, incentivare la relazione tra imprese e altri attori del territorio, promuovere lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, in particolare nei settori del turismo sostenibile, dell’economia circolare e dell’economia “green”. In linea con questi obiettivi, l’incontro di sabato 24 giugno mira a promuovere il confronto tra casi virtuosi anche al fine di favorire l’attivazione di nuove iniziative imprenditoriali.

A questo link il programma dell’incontro, per parteciparvi è richiesta l’iscrizione tramite il form https://forms.gle/eq4V4gibpRyLCi8x5

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a: bis@cittametropolitana.bo.it

Il programma completo della Festa della Via della Lana e della Seta è consultabile alla pagina: www.viadellalanaedellaseta.com/festa