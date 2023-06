Forte del successo del suo ultimo album in cui rilegge alcuni brani di Philip Glass, Arturo Stàlteri, tra i pianisti contemporanei più conosciuti e apprezzati in Europa (nonché storico pianista di Rino Gaetano) sarà protagonista domenica 2 luglio dell’evento ‘Invenzioni a due voci’, insieme al critico-giornalista Luca Damiani. L’appuntamento è al belvedere del Castello di Canossa, a partire dalle ore 21.30 (ingresso gratuito).

Nel corso della serata, che rientra all’interno di ‘Entroterre Festival’, Stàlteri esplorerà il mondo delle cover, mediate dallo scrittore e conduttore radiofonico Luca Damiani, direttore artistico del festival e ideatore del formato delle Interviste a due voci. Il musicista Arturo Stàlteri si racconterà e porterà sul palco la sua versione di alcuni successi dei Rolling Stones, come ‘Lady Jane’, ‘Anybody seen my baby’, ‘Ruby Tuesday’, ‘Jumpin’ Jack flash’, ‘Streets of love’ e ‘Under my thumb’.

Info all’indirizzo www.entroterre.org/event-details/rolling-stones-arturo-stalteri-piano-solo-invenzioni-a-due-voci-luca-damiani-intervista-arturo-stalteri

Stàlteri ha cominciato a farsi conoscere con il gruppo Pierrot Lunaire, uno dei nomi storici del rock progressivo degli anni Settanta. Una carriera ricca di collaborazioni la sua: è stato tra gli altri lo storico tastierista di Rino Gaetano suonando negli album ‘Mio fratello è figlio unico’ (pianoforte, organo Hammond, clavicembalo, eminent, moog) e ‘Aida’ (pianoforte, organo hammond): sua l’intramontabile introduzione de ‘Ma il cielo è sempre più blu’. È stato anche al fianco di Franco Battiato in tre progetti, musicali e non. Inoltre per Carlo Verdone ha composto musiche per ‘L’amore è eterno finché dura’, e ha interpretato pagine di Bach, Schubert e Chopin nel film ‘Grande, Grosso e Verdone’.

Sito ufficiale www.arturostalteri.wix.com/arturostalteri

Entroterre Festival

L’ottava edizione di Entroterre Festival prosegue fino al 14 settembre con eventi diffusi in tutta l’Emilia-Romagna e da quest’anno anche in Toscana e in Lazio. Oltre 100 gli spettacoli e gli eventi capillarmente diffusi in tutta la regione, da Piacenza, Parma e Modena a Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, nella città metropolitana di Firenze, a Palazzuolo sul Senio e Firenzuola e, nella città metropolitana di Roma, a Trevignano Romano.

Fondazione Entroterre è un ente del terzo settore che crede nella sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Incubatore di progetti e realtà culturali, realizza eventi e spettacoli che hanno come obiettivo lo sviluppo dei singoli territori attraverso la forza della cultura, utilizzando un approccio concreto e partecipativo. Ascoltare le comunità, capirne le esigenze, studiarne le possibilità di sviluppo: da qui Fondazione Entroterre parte per elaborare progetti che valorizzino il loro potenziale culturale e sociale. Il modello Entroterre favorisce lo sviluppo di reti e circoli virtuosi: creando connessioni, mettendo in contatto le persone, il pubblico e il privato, aziende, associazioni e istituzioni, avvicinando mondi diversi. In questo modo il festival, il concerto, l’evento sono il risultato finale di un processo che crea rigenerazione sociale, inclusione, partecipazione. E la cultura diventa un valore per tutti.