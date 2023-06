Città ad Impatto Positivo è un ‘contenitore’ di progetti dedicati alla diffusione e affermazione di una Cultura ad Impatto Positivo, che guarda al benessere comune, alla cura e inclusività delle persone più fragili e alla formazione e sensibilizzazione delle nuove generazioni alle tematiche sociali più urgenti.

Questo ‘contenitore’ si alimenta grazie a una solida rete tra Istituzioni, Enti del Terzo Settore, Imprenditori e Cittadini, tutti uniti nella realizzazione di progetti ad alto impatto su società, territorio e ambiente.

Formazione : durante il prossimo anno scolastico, alcuni studenti dell’Istituto Comprensivo di Zola Predosa avranno la possibilità di partecipare a un evento scolastico di formazione e sensibilizzazione sui temi della responsabilità sociale, dell’attenzione verso l’ambiente e l’inclusione delle persone più fragili. Saranno loro i primi cittadini della Città ad Impatto Positivo, ed è quindi a loro che si chiede di contribuire alla sua crescita, proponendo progetti concreti ad impatto positivo da realizzare in Città.

Servizi di inclusione : l’Auser di Bologna ha ricevuto oggi, nel corso della cerimonia di inaugurazione del progetto alla presenza delle Istituzioni e di tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa di valore, un veicolo attrezzato per effettuare servizi di accompagnamento gratuiti e continuativi a favore delle persone con fragilità in tutto il territorio circondariale, al fine di far loro raggiungere il massimo livello possibile di autonomia e inclusione.

«Questi progetti sono per noi fonte di grande soddisfazione. Dalla nostra trasformazione in Società Benefit nel 2020 abbiamo arricchito la nostra progettualità ampliando le nostre aree di intervento, continuando a dedicarci al mondo delle fragilità, di cui ci siamo sempre occupati con i nostri progetti di mobilità, ma unendo una particolare attenzione all’ambiente e coinvolgendo in progetti di formazione e sensibilizzazione le nuove generazioni, che saranno di fatto i cittadini del futuro, oltre che forieri di grande energia positiva» – dichiara Marco Mazzoni, Amministratore Delegato di PMG Italia. «Vedere gli stakeholder aderire ai nostri progetti con tanto entusiasmo e con tanto interesse, aver catalizzato l’interesse e il sostegno concreto di Fondazione Conad ETS con cui abbiamo una grande condivisione di valori, ci gratifica e ci conferma che abbiamo fatto la scelta giusta. Di fatto, la dimensione ‘Benefit’ era già nel nostro DNA prima ancora della trasformazione giuridica».

«Città ad Impatto Positivo è il progetto nazionale che vede Fondazione Conad ETS accanto a PMG Italia Società Benefit in tante città italiane – racconta Maria Cristina Alfieri, Direttrice della Fondazione, e aggiunge: Siamo felici che Conad Nord Ovest abbia aderito con tanto entusiasmo a questo progetto che riteniamo importante sia perché sensibilizza le nuove generazioni alle esigenze del territorio, sia perché crea reti virtuose tra istituzioni, imprese ed enti del terzo settore, per migliorare il benessere della Comunità». Sostenere il territorio e creare valore per tutta la Comunità è uno dei principali obiettivi di Fondazione Conad ETS, ente no profit del terzo settore, costituito dal Sistema Conad per valorizzare l’impegno di Cooperative e Soci a sostegno della Comunità: proprio in quest’ottica la Fondazione ha siglato con PMG Italia Società Benefit un accordo per sostenere un progetto di respiro nazionale con declinazioni locali, che prevede un forte coinvolgimento delle Cooperative e dei Soci Conad, a supporto delle attività svolte.

«In qualità di Soci imprenditori radicati nel territorio in cui ogni giorno operiamo, dedichiamo costante attenzione alla nostra Comunità con l’obiettivo di generare valore condiviso e benessere per essa. – dichiarano Riccardo Grassi e Graziella Calabretta in rappresentanza dei i Soci Conad Nord Ovest di Bologna – Un progetto a cui abbiamo aderito con grande partecipazione poiché incontra pienamente i valori che promuove Conad Nord Ovest. Ringraziamo Fondazione Conad ETS e PMG per averci coinvolto in questa preziosa iniziativa».

«Questa iniziativa sposa pienamente i valori e i principi di Conad Nord Ovest che, ogni giorno, si impegna per essere un’azienda che promuove la sostenibilità sociale, ambientale ed economica come elemento fondamentale della nostra attività – dichiara Michele Orlandi, Direttore Rete Emilia Conad Nord Ovest – Pertanto, abbiamo scelto di partecipare attivamente all’iniziativa Città ad Impatto Positivo, promossa da PMG Italia Società Benefit, insieme alla Fondazione Conad ETS per dimostrare concretamente il nostro impegno quotidiano a favore delle comunità di cui siamo parte».

PMG ITALIA SOCIETA’ BENEFIT vuole stimolare un cambiamento positivo nella società e nell’ambiente e migliorare la qualità della vita, difendendo le diversità e promuovendo inclusione e integrazione. Il Progetto Città ad Impatto Positivo nasce per supportare la nascita e la gestione di Progetti e servizi di utilità sociale, grazie alla costruzione di una solida rete tra Società, Enti e persone che decidono di lavorare insieme con un unico obiettivo comune: il miglioramento di vita di tutti i cittadini, in particolare di quelli più fragili. PMG Italia Società Benefit, promotrice del Progetto, ha nel 2020 effettuato il passaggio a Società Benefit per dare un segnale di trasparenza e responsabilità nei confronti dei propri stakeholder: enti locali, associazioni, sponsor, collaboratori e utenti finali.

Fondazione Conad ETS è un ente del terzo settore istituito per volontà di Conad, prima insegna italiana della Grande Distribuzione. Nasce per mettere a fattor comune le iniziative di sostenibilità sociale e ambientale sostenute dalle 5 Cooperative associate a Conad (Conad Nord Ovest, Conad Centro Nord, CIA-Commercianti Indipendenti Associati, Conad Adriatico, PAC 2000A) sui territori di riferimento, valorizzandole e sviluppandone di nuove su scala nazionale. La finalità della Fondazione è filantropica: obiettivo di ogni intervento è l’impegno per il bene comune, il supporto alle comunità, la promozione di una cultura di sistema.