Il festival per piccoli lettori all’aria aperta “Libr’Aria” tornerà ad animare il finale d’estate ad Albinea. Dal 25 al 27 agosto saranno tre giorni ricchi di iniziative, ospiti e laboratori, sia al parco dei Frassini, che nella biblioteca Pablo Neruda.

Anche in questa edizione spiccherà la vocazione “naturalistica” del festival in cui si parlerà di alberi, animali, pensieri, “grandi domande” e riflessioni sulla natura e sull’incontro tra esseri umani e ambiente.

La presentazione è avvenuta questa mattina nella sala civica di via Morandi ad Albinea alla presenza del sindaco, Nico Giberti, della responsabile del Servizio cultura, Federica Franceschini e di Eros Miari di Equilibri.

“Anche in questa edizione si parlerà di temi molto cari a questa amministrazione tra cui ambiente, accoglienza e diritti – ha detto il primo cittadino – Sono molto fiero che questo festival sia arrivato alla 15esime edizione e abbia mantenuto la sua forza originale di riuscire a coinvolgere nei sui laboratori e nei suoi incontri famiglie e bambini. Tra l’altro – ha concluso Giberti – molti di quei piccoli che vedevo arrivare nelle edizioni precedenti, oggi sono ragazzi e frequentano la nostra biblioteca non solo come utenti, ma anche come volontari per darci una mano”.

Il programma sarà davvero molto ricco.

Si inizierà con “Un giorno con il dubbio: chi ha aperto lo zoo?”, venerdì 25 agosto, con la presenza di Alberto Lot, autore e illustratore i cui libri per la prima infanzia sono editi da Minibombo, casa editrice reggiana ed eccellenza editoriale italiana, che da molti anni collabora con Libr’Aria.

Torna a Libr’Aria, dopo molti anni di assenza, una delle figure più significative dell’editoria giovanile italiana: Gek Tessaro: autore e illustratore, Gek sarà al festival prima per un incontro come autore di albi di particolare bellezza, come Pinocchio e Il cuore di Chisciotte e poi, nella serata, per uno dei suoi tradizionali e apprezzatissimi spettacoli di Teatro disegnato: Libero zoo, ispirato all’omonimo libro edito da Lapis.

La serata si concluderà con l’appuntamento che coinvolge i ragazzi e le ragazze della redazione Fuorilegge, che saranno impegnanti su temi di particolare importanza come quelli della lotta alla mafia, della memoria delle stragi e dell’impegno civile grazie all’incontro con lo scrittore Dario levantino e il suo Il cane di Falcone, titolo pubblicato da Fazi editore.

Sabato 26 agosto il festival ospiterà i laboratori di illustrazione di Federica Buglioni: il suo Alfabeti naturali, edito da Topipittori offrirà ai più piccini l’occasione per giocare, disegnare e immergersi nei mondi naturali. Anche Roger Olmos, straordinario illustratore argentino, ha una vera e propria passione per la natura e per il mondo animale in particolare. Nei suoi libri per ragazzi e ragazze è sempre evidente il suo impegno civile in difesa degli animali e dei loro diritti e l’attenzione ai temi dell’inclusione, della diversità, della lotta alle diseguaglianze. A Libr’aria Olmos sarà impegnato in un incontro dedicato all’invenzione creativa aperto a tutto il pubblico e, successivamente, in un laboratorio di illustrazione e invenzione narrativa, ispirato al volume Lucia, storia di una bambina a dir poco eccezionale. La presenza di Olmos è un vero e proprio evento, dovuto anche alla generosa collaborazione dell’editore Logos, che porterà inoltre al festival il laboratorio di domande filosofiche di Lina Vergara, per guidare i bambini e le bambine alla scoperta della dimensione interiore e riflessiva del sé.

Ad accrescere il valore di questa giornata dal forte valore sociale ed emotivo si aggiungeranno gli appuntamenti con Alessandro Porro e Anna Sarfatti.

Porro, autore con Marco Magnone del libro “Il mare nostro. Cronache da una nave che fa la differenza”, racconterà la sua incredibile esperienza a bordo della nave Ocean Viking e con l’organizzazione umanitaria SOS Méditerranée. Salvare persone pattugliando i mari tra l’Italia e i paesi del Nord Africa: questa la storia straordinaria che racconterà ai suoi lettori e al pubblico di adulti e ragazze e ragazzi di Libr’Aria.

La recente intitolazione della Sala Consigliare di Albinea a Nilde Iotti, costituirà lo sfondo ideale per l’appuntamento con Anna Sarfatti, che nei suoi libri, amatissimi dal pubblico dei bambini, delle bambine, e dei docenti delle scuole italiane, racconta sovente di diritti, di cittadinanza attiva e di Costituzione. Dopo questo incontro aperto al pubblico di adulti e bambini, Anna incontrerà anche i ragazzi e le ragazze per il Notturno Fuorilegge, presentando “Il nido del tempo”, suo nuovo romanzo edito da Giunti e ispirato alla storia della madre, costretta a rifugiarsi in Gran Bretagna alla proclamazione delle leggi razziali.

In una giornata così ricca di temi forti e di spunti per la riflessione e il coinvolgimento emotivo, la serata dedicata alle famiglie proporrà uno spettacolo della compagnia “Le strologhe”, già ospite apprezzatissima della passata edizione. Fòle è titolo della narrazione divertentissima di antiche fiabe della tradizione propria dei raccontatori popolari.

L’ultima giornata “Un giorno di certezze: alberi, animali, fiabe e Costituzione”, quella di domenica 27, vedrà un altro importante ritorno, quello di Emanuela Bussolati, autrice e illustratrice che ha dedicato tanta parte del suo lavoro ai più piccoli e che sarà a Libr’Aria per offrire i suoi laboratori di pittura botanica, ispirati al suo lavoro con l’Orto Botanico di Padova presentato nel bel volume Con le mani nella terra, edito da Editoriale Scienza.

Alla botanica si unisce la zoologia, all’interesse per le piante, quello per gli animali che saranno presentati e illustrati nelle loro dimensioni più curiose da Daniela Pareschi, autrice di Animali bellissimi, uno splendido volume edito da Il Barbagianni e che Daniela ha scritto e illustrato.

Il pomeriggio conclusivo di Libr’Aria vedrà impegnati i ragazzi e le ragazze più grandi nel laboratorio Liberǝ di essere chi siamo, progettato e condotto da Barbara Orlandini, curatrice della mostra Ovunque. Esplorazioni cromatiche del mondo Queer, proposta nella sala civica di Albinea e autrice con Gianluca Sturmann dell’omonimo libro edito da Beccogiallo.

La chiusura sarà in forma di spettacolo, con Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani, di Equilibri, che in omaggio allo scrittore Italo Calvino e in celebrazione del centenario della sua nascita, coinvolgeranno il pubblico di bambini e bambine e delle loro famiglie con la narrazione e il racconto musicale di alcune tra le più belle fiabe raccolte dal grande autore nella straordinaria raccolta delle Fiabe italiane.

Ad arricchire questo programma ci sarà l’ormai tradizionale appuntamento con le storie di paesi lontani, narrate anche in lingua originale dagli studenti e dalle studentesse che frequentano la Scuola di Italiano per stranieri – C.P.I.A. Reggio Sud presso la biblioteca Neruda, e le narrazioni curate da Equilibri, la Cooperativa sociale che cura, conduce e prende parte attivamente alla programmazione del festival.

Inoltre anche quest’anno Libr’Aria andrà oltre Libr’Aria, per arrivare al reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera IRCCS Santa Maria Nuova di Reggio, dove porterà libri e storie, regalando sorrisi. E i sorrisi, si sa, aiutano a crescere e a stare meglio.

Libr’Aria è un’iniziativa del Comune di Albinea curata e organizzata da Equilibri. La libreria nel parco è curata da “Castello di Carta – Libreria per ragazzi di Vignola.

Libr’Aria è un progetto di Equilibri per il Comune di Albinea realizzato con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e di AIB (Associazione Italiana Biblioteche) e con il sostegno di numerosi sponsor.

Informazioni e prenotazioni

Tutti gli incontri si svolgono presso la Biblioteca Comunale “Pablo Neruda” e nell’adiacente Parco dei Frassini “Margherita Hack”.

In caso di maltempo tutte le attività sono comunque confermate e si svolgeranno in spazi interni della Biblioteca e del Comune.

L’ingresso sarà consentito fino a esaurimento dei posti.

È previsto l’obbligo di prenotazione per le attività di laboratorio.

Informazioni e prenotazioni da giovedì 17 agosto

da martedì a sabato h. 9:00 – 13:00

martedì e giovedì h. 16:00 – 18:00

Biblioteca Comunale “Pablo Neruda”

via Morandi 9 – 42020 Albinea (RE)

biblioteca@comune.albinea.re.it

tel. 0522 590232

Gli autori e i ibri

Alberto Lot

Hai visto la mia coda? – Minibombo

Due code mai viste- Minibombo

Il dubbio- Minibombo

Gek Tessaro

Il cuore di Chisciotte- Carthusia

Pinocchio- Lapis

L’albero dei cento cavalli-Lapis

Libero zoo- Lapis

Dario Levantino

Il cane di Falcone- Fazi

Federica Buglioni

Alfabeti Naturali-Topipittori

Roger Olmos

Senzaparole- Logos

Amici per la pelle- Logos

Lucia- Logos

Lina Vergara

Quello che vuoi- Logos

Alessandro Porro

Il mare nostro. Cronache da una nave che fa la differenza- Piemme

Anna Sarfatti

Il nido del tempo- Giunti

La Costituzione raccontata ai bambini- Mondadori

L’albero della memoria- Mondadori

Fulmine un cane coraggioso- Mondadori

Gli Snicci e altre storie – Giunti

L’uovo di Ortone-Giunti

Prosciutto e uova verdi- Giunti

Emanuela Bussolati

Con le mani nella terra-Editoriale scienza

Zhuan Chi nella foresta di bambù- Carthusia

Barbara Orlandini

Ovunque. Esplorazioni cromatiche del mondo queer- Beccogiallo

Daniela Pareschi

Animali bellissimi- Il barbagianni