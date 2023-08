Scandiano saluta il tenente Francesco Mattei che, da settembre 2021, ha ricoperto l’incarico di Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Scandiano.

Il tenente, arrivato dal nucleo investigativo di Milano col grado di sottotenente, ha sostituito il precedente comandante, Mauro Maccioni, trasferito a Udine. Nel corso della sua attività a Scandiano, Mattei ha coordinando importanti operazioni, fra cui l’arresto di un estorsore in flagranza di reato: ha anche ottenuto la promozione a tenente, guadagnandosi la seconda “stelletta”.

Il tenente Mattei, 32enne, è originario della provincia di Lecce e conta 12 anni di servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri. Durante l’attività svolta ha ottenuto apprezzamenti dai superiori per i risultati ottenuti e per le sue qualità professionali e umane: ora tornerà a prestare servizio in Lombardia. Oggi, nella Sala del Consiglio del Comune di Scandiano, ha ricevuto i ringraziamenti del Vicesindaco Elisa Davoli e degli assessori Nearco Corti, Claudio Pedroni ed Elisabetta Leonardi.

Il sindaco Matteo Nasciuti ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro del Comandante uscente. “La sua presenza e il suo impegno costante hanno contribuito a rafforzare i rapporti fra l’amministrazione e i Carabinieri. I frequenti incontri e confronti con il tenente Mattei hanno creato un clima di cooperazione che ha reso possibile lavorare al meglio, insieme, per il bene della nostra comunità.”

Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha già assicurato alla Tenenza del Comune di Scandiano – che ha competenza giurisdizionale sui due Comuni di Scandiano e Viano – una continuità di comando con l’assegnazione di un altro ufficiale: il tenente Valerio Scatoletti, già Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Melito (NA).

Nasciuti ha voluto anche dare il suo benvenuto al nuovo Comandante. “Con il suo arrivo, sono sicuro che proseguiremo sulla strada della collaborazione e della sicurezza per i nostri cittadini. Il tenente Scatoletti porterà la sua esperienza e la sua dedizione a servizio della nostra comunità.”