Dal 28 agosto al 2 settembre 2023, il Cenacolo Mariano di Borgonuovo a Sasso Marconi ospita la Scuola Estiva di eccellenza per studenti delle Superiori organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale “Fisica e Scuola” di Bologna e dalla Fondazione “Giuseppe Occhialini” di Fossombrone.

Giunta alla XV edizione, la scuola ha lo scopo di preparare alcuni tra i più brillanti studenti di Emilia-Romagna e Marche al prestigioso appuntamento delle Olimpiadi Internazionali della Fisica, una competizione individuale fra studenti che si basa sulla capacità di risolvere problemi teorici e prove pratiche di fisica: alle Olimpiadi, in programma il prossimo anno, a luglio, a Teheran (Iran), prenderanno parte oltre 80 Paesi di tutti i continenti.

La Scuola di eccellenza di Borgonuovo coinvolge 32 studenti, 18 ragazze e 14 ragazzi che, per una settimana, con l’aiuto di una quindicina di insegnanti che si alternano nelle diverse giornate, si allenano per affrontare gli argomenti più importanti della fisica con lezioni, esercizi, prove pratiche ma anche giochi in cui la creatività è l’ingrediente fondamentale per superare gli ostacoli.

Non solo esercizi ed esperimenti caratterizzano le attività dello stage ma anche un programma di promozione allo studio universitario in ambito scientifico.

Nella mattinata di mercoledì 30 agosto gli studenti saranno ospiti del Centro di Ricerca ENEA al lago Brasimone, uno dei poli di eccellenza a livello nazionale e internazionale dedicato allo sviluppo delle tecnologie nei settori della fissione di quarta generazione e fusione nucleare a confinamento magnetico. La visita offrirà non solo l’opportunità di vedere alcuni impianti sperimentali su questo tipo di studi, ma anche conoscere alcuni progetti innovativi recentemente avviati nel campo della salute, come quello sulla produzione di radiofarmaci e sulle nuove applicazioni di radiazioni ionizzanti nella diagnosi oncologica e nella radioterapia, e quello nel campo del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide con la cura degli aspetti logistici per le spedizioni italiane.

Vista la vicinanza tra luoghi natali di Guglielmo Marconi e la sede della scuola estiva, non poteva mancare una visita guidata al museo “Guglielmo Marconi” di Villa Griffone (in programma sabato 2 settembre) e la partecipazione a un laboratorio di esperimenti didattici sulla storia dell’elettricità, sull’elettromagnetismo e sulle telecomunicazioni.

La Scuola Estiva si aprirà inoltre al pubblico con tre iniziative serali ad ingresso gratuito.

Martedì 29 agosto alle 21:15, presso il Cenacolo Mariano di Borgonuovo, Stefano Marcellini, ricercatore senior della sezione di Bologna dell’Istituto di Fisica Nucleare (INFN), terrà una conferenza divulgativa dal titolo “Posso esserne certo? Lo posso escludere?”, sulle possibili risposte che possiamo attenderci dalla Scienza riguardo a questioni importanti che potremmo dover affrontare. A volte le risposte che riceviamo dalla Scienza ci appaiono ambigue e apparentemente contraddittorie, mentre invece sono le più corrette che possiamo aspettarci. Capire perché diventa possibile se si parte da alcuni aspetti importanti della metodologia scientifica.

I misteri dell’Universo è invece il tema che Sandro Bardelli, ricercatore astronomo presso l’Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio dell’Istituto Nazionale Astrofisica (INAF), affronterà in “Materia ed Energia oscura: il lato oscuro dell’Universo” nella serata di Giovedì 31 agosto alle ore 21:15 presso il Cenacolo Mariano. La materia e l’energia oscura sono infatti gli enigmi più grandi che si sono presentati agli occhi dei Cosmologi negli ultimi anni e non abbiamo idea di cosa possano essere, nè sono inquadrabili nelle attuali teorie scientifiche.

La serata finale della Scuola Estiva vedrà in scena la conferenza-spettacolo “Separati in casa” in programma alla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno venerdì 1 settembre alle ore 21:15.

Pensato, ideato e condotto da Federico Benuzzi, lo spettacolo si rivolge alle famiglie e ai giovani affrontando il problema dei rifiuti e l’importanza della raccolta differenziata per farci riflettere in modo leggero ma rigoroso, ironico ma deciso, come il problema della gestione dei rifiuti sia qualcosa che ci coinvolge tutti.

La serata è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria: https://l.infn.it/wy

La Scuola Estiva ha il patrocinio della Regione Emilia Romagna e dei Comuni di Sasso Marconi e Casalecchio di Reno.

La Scuola, che rappresenta un appuntamento ormai consolidato per molti ragazzi di Emilia-Romagna e Marche, è resa possibile grazie al contributo di diverse Istituzioni che, dalla sua nascita, ne hanno appoggiato la realizzazione, fra queste quest’anno: il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dellr Sezioni di Bologna e Ferrara, il Piano Lauree Scientifiche classe Fisica dell’Università di Bologna, l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di Camerino e l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF), oltre al Gruppo Bonfiglioli e a Zanichelli Editori.