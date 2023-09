Si è insediato il nuovo Capo Ufficio Comando dei Carabinieri di Reggio Emilia: si tratta del Tenente Colonnello Gianluigi Bevacqua proveniente dal suo precedente analogo incarico al Comando Provinciale dei Carabinieri di Varese. L’ufficiale Superiore, 52enne originario di Roma, ha maturato la sua esperienza lavorativa in oltre 30 anni di servizio prevalentemente svolto nelle province del centro nord con una parentesi siciliana.

L’ufficiale, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e insignito della Medaglia Mauriziana al merito per il lungo Comando dopo il periodo di formazione presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma è stato destinato dapprima al Battaglio Liguria e successivamente dal 1992 al 1995 al reggimento carabinieri a Cavallo di Roma. Nel 96 è stato assegnato al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Augusta, in Sicilia, per poi essere assegnato al Comando della Compagnia Carabinieri di Pontedera, in provincia di Pisa, che ha retto per 5 anni. Quindi il trasferimento alla Compagnia Carabinieri di Sassuolo, in provincia di Modena e per poi nel 2007 essere assegnato alla Compagnia Carabinieri di Chiavari, nel genovese, che ha retto sino al 2014 anno in cui è stato trasferito a capo dell’ufficio Comando del Comando Provinciale dei carabinieri di Varese da dove proviene. Ora infatti il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri l’ha destinato quale Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale di Reggio Emilia.

Durante la sua trentennale carriera militare il Tenente Colonnello Gianluigi Bevacqua ha svolto ha partecipato nel contingente Italiano a tre missioni di pace in Kossovo, Bosnia e Afghanistan. Durate la sua carriera l’Ufficiale, nei vari comandi operativi in cui è stato, ha coordinato e diretto importanti operazioni di servizio contro la criminalità comune e quella organizzata. Subentra al tenente Colonnello Alberto Ibatici trasferito al reparto Comando della Legione Carabinieri Marche. Questa mattina il Colonnello Andrea Milani, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia ha accompagnato l’Ufficiale Superiore, suo primo collaboratore, dal Prefetto Maria Rita Cocciufa per i saluti istituzionali. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Andrea Milani, ha ringraziato il Tenente Colonnello Alberto Ibatici per la proficua, competente collaborazione professionale garantita ad ogni livello, augurandogli un grande in bocca al lupo per il nuovo incarico.

Contestualmente, il Comandante Provinciale ha inteso accogliere il Tenente Colonnello Gianluigi Bevacqua sottolineandone il grande bagaglio professionale ed esperienziale – basti pensare, per citarne uno solo, all’ultimo incarico all’Ufficio Comando di Varese – segno di continuità con l’attuale incarico.

“Al Tenente Colonnello Gianluigi Bevacqua – ha commentato il Col. Andrea Milani – l’augurio di un buon lavoro nella certezza che potrò contare su un valido collaboratore per qualificare le attività su un territorio importante quale quello della provincia di Reggio Emilia ma, soprattutto, svolgere, insieme a tutti noi Carabinieri reggiani, l’insostituibile funzione del servizio di rassicurazione sociale a favore dei cittadini, la cui sicurezza è l’obiettivo prioritario affidato a noi Carabinieri”.