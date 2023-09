I Carabinieri della Compagnia di Molinella hanno arrestato due persone: un 64enne, originario della provincia di Reggio Calabria, residente a Malalbergo, coniugato, disoccupato, pregiudicato e un 67enne originario del Belgio, residente a Bologna, coniugato, pregiudicato, pensionato, entrambi accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività che ha portato agli arresti si è svolta nel corso della serata di venerdì 15 settembre quando, verso le ore 16:00, l’attenzione dei carabinieri, impiegati un ordinario servizio di controllo del territorio all’interno del quartiere Savena di Bologna, è stata richiamata da due uomini, uno dei quali, il 64enne del sud Italia, è un volto già noto ai militari. Nella circostanza i militari, attirati anche dall’atteggiamento sospetto dei due uomini, hanno notato uno scambio di due plichi di colore bianco, che i due uomini hanno rispettivamente estratto dai loro borselli. Dopo aver effettuato lo scambio, il 64enne si è subito allontanato in direzione della sua autovettura, una Peugeot di colore grigio, con la quale si è velocemente allontanato.

L’altro uomo, il pensionato 67enne, si è avvicinato dapprima al suo motociclo, un Suzuki di colore grigio per poi, una volta riposto il casco sotto la sella, si è trattenuto sotto ì portici di via Cracovia, assumendo un atteggiamento nervoso e di una persona in attesa di un incontro. Dopo una quindicina di minuti, lo stesso, a bordo del suo motociclo, si è allontanato in direzione di via Dozza dove è stato poi fermato. Nel frattempo, il 64enne, è stato fermato da un’altra pattuglia sulla via Nazionale, ad Altedo di Malalbergo, poco più tardi.

Le successive operazioni di perquisizione personale e domiciliare, hanno permesso ai militari di rinvenire: nella disponibilità del 64enne, 2 involucri contenenti 110 grammi di cocaina, 1 bilancino di precisione più la somma in denaro pari a euro 440, mentre nella disponibilità del 67enne, 1 involucro in carta contrassegnato dal numero “15”, scritto a penna, contenente la somma in denaro pari a euro 1.500, suddivisa in banconote di vario taglio.

La sostanza stupefacente e il denaro, è stato tutto sequestrato, mentre i due uomini, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza, in attesa del processo con rito direttissimo.