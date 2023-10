La settimana scorsa, durante una ricerca con il metal detector sulle pendici del Monte Baldo, Paolo Parolari di Arco (TN), fondatore del sito web www.aviationarchaeologytaa.it, ha rinvenuto un braccialetto in argento sepolto nel terreno. Sull’oggetto era incisa l’iscrizione ‘Fred C. Street 234 836 153 Yours Dot’. Questo braccialetto, perso 78 anni fa, apparteneva a un soldato della 10th Mountain Division (10a Divisione da montagna) 86th Reggimento di Fanteria, Compagnia I dell’United States Army (Esercito degli Stati Uniti).

Il 19 aprile 1945, mentre la sua unità si trovava nei pressi di Vergato sulla Linea Gotica, Fred scomparve durante un pattugliamento (Missing in Action), disperso in azione. Vergato fu distrutta al novanta per cento e per diversi giorni, sulla scheda personale, Fred era stato segnato come disperso. Tuttavia, il 25 aprile 1945, l’ufficiale incaricato aggiornò la scheda poiché era rientrato fortunatamente nella sua unità.

In Italia durante la seconda guerra mondiale hanno combattuto 19.780 soldati della 10ª Divisione da montagna, i quali, con il loro sacrificio, hanno contribuito a costruire un mondo migliore, giusto e libero per le generazioni a venire, e Fred era uno di loro. Sono diversi anni che Paolo Parolari, appassionato di storia della seconda guerra mondiale, effettua ricerche con un rivelatore di metalli ‘Metal Detector’, alla ricerca di oggetti da documentare nel libro che sta scrivendo in merito alla ‘LOTTA DI LIBERAZIONE NELLA VALLE DEL BASSO SARCA dal 1943 al 1945’.

Appena ha visto il braccialetto, ha subito compreso che il ritrovamento era rilevante e, una volta rientrato a casa, ha subito contattato via Web il Presidente Denise Taylor dei ‘Discendenti della 10ª Divisione da Montagna’ al Centro Risorse della Biblioteca di Denver nel Colorado, Stati Uniti, per segnalare il ritrovamento, chiedere informazioni in merito al soldato Fred C. Street e se avesse avuto parenti in linea retta, restituire ai suoi cari il braccialetto. Il giorno seguente è arrivata la risposta via Web dal Presidente Denise Taylor, la quale confermava che il soldato Fred C. Street apparteneva al 86th Reggimento di Fanteria, Compagnia I, della 10ª Divisione da Montagna, ferito in combattimento vicino a Torbole il 01 maggio 1945. Sono trascorsi 78 anni da quando il bracciale è stato perso, e come grado di parentela in linea retta discendente ci sono in vita ancora due figli, Gina Street Burke di 64 anni e Jane Ellene Street Hooper di 71 anni.

La cosa fantastica e commovente di questa storia è che Gina Street ha ancora nella cassetta dei ricordi di suo padre, Fred, la lettera che lui ha inviato a sua moglie, Dorothy, il 1 maggio 1945, nella quale scrive: ‘Nel pomeriggio di ieri ho perso il braccialetto che tu mi avevi regalato’. Il braccialetto era stato donato da sua moglie Dorothy a Fred prima che partisse per il fronte in Italia. La scritta ‘Your Dot’ (Tua Dot) era perché Fred la chiamava sempre con il diminutivo Dot. Paolo Parolari crede profondamente che Gina e Jane, figlie di Fred C. Street, sarebbero molto felici di ricevere il braccialetto del padre. Sarebbe bello raccogliere i fondi necessari per organizzare una consegna ufficiale a Torbole, con la presenza delle autorità locali. Se questo non fosse possibile, il braccialetto verrà comunque spedito alle figlie di Fred negli Stati Uniti.