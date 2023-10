PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si qualifica per la finale del “China Open” (Atp 500 – montepremi 3.633.975 dollari), torneo che si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino. Il 22enne tennista altoatesino, sesta testa di serie, ha sconfitto in semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del tabellone e del ranking mondiale, in due set con il punteggio di 7-6(4) 6-1, maturato in un’ora e 55 minuti di gioco. Con questa vittoria Sinner entra nella top 4 del tennis mondiale, diventando il secondo miglior italiano di sempre assieme ad Adriano Panatta. L’azzurro sfiderà per il titolo il russo Daniil Medvedev, seconda testa di serie e numero 3 del mondo, che nella prima semifinale si era sbarazzato del tedesco Alexander Zverev, ottava forza del seeding, per 6-4 6-3.

– Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).