Il secondo giovedì di ottobre, da diciannove anni, in tutto il mondo si celebra la Giornata della Vista, una ricorrenza istituita per richiamare l’attenzione di istituzioni, cittadinanza, autorità politiche e amministrative sull’importanza della vista e sulla necessità di tutelarla e prendersene cura in ogni fase della vita. È promossa dall’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) con la collaborazione e il coordinamento, sulle principali piazze d’Italia, delle Sezioni Territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

A Modena, la Giornata è ancora una volta occasione per continuare a diffondere cultura sulla disabilità visiva. Sensibilizzare e prevenire sono, infatti, le parole chiave della Giornata che si presenta con un’immagine completamente nera e una scritta bianca che dice: non servono immagini per descrivere il buio. La vista è un bene prezioso. Siamo al tuo fianco per custodirla.

Lunedì 9 ottobre alle ore 10,30 il presidente dell’Uici di Modena, Ivan Galiotto, sarà presente alla trasmissione “Detto tra noi” condotto dalla giornalista Maria Cristina Martinelli sull’emittente TV TRC Modena, insieme all’Avv. Stefano Tortini presidente dell’Istituto Regionale per Ciechi G. Garibaldi di Reggio Emilia e alla dottoressa Sara Maini ortottista, responsabile del servizio di consulenza dell’Istituto Garibaldi.

Il programma delle iniziative dedicate alla Giornata Mondiale della Vista prosegue giovedì 12 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 19.00 presso la libreria La Scienza Dei Magi in viale Storchi 36 a Modena, dove il presidente Galotto parteciperà, insieme a un medico ortottista, a un incontro informativo sulla prevenzione e le attività messe in campo dalla Sezione Territoriale Uici sul territorio e risponderanno alle domande degli intervenuti.

Inoltre, nella mattinata di sabato 14 ottobre volontari della Sezione Territoriale distribuiranno materiale informativo presso il mercato cittadino di Carpi.

Glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatie rappresentano un insieme di patologie che, complessivamente, riguardano oltre 3 milioni di italiani e 400 milioni di persone nel mondo. La buona notizia è che quasi tutte le malattie dell’occhio possono essere gestite se individuate in tempo. L’informazione e la prevenzione sono un approccio vincente per il contrasto alle malattie della retina e del nervo ottico e conservare la vista per tutta la vita.

Per info: Sezione Territoriale UICI Modena

Telefono e Fax: 059 / 30 00 12 || e-mail: uicmo@uici.it