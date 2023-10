Un elicottero con due persone a bordo, partito dall’Aviosuperficie di Ozzano (Bologna) e diretto a Padova, poco prima di mezzogiorno è precipitato nel bacino di una cava nei pressi del Cavo Napoleonico a Bondeno di Ferrara. Gli operai della cava avrebbero sentito una esplosione e visto sprofondare i rottami nelle acque. Pare che sul velivolo vi fossero due persone.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per le ricerche con un elicottero da Bologna e il nucleo sommozzatori. Presenti anche gli operatori del 118. I sommozzatori sono impegnati nelle operazioni di ricerca per individuare e recuperare le vittime dell’incidente.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha “aperto un’inchiesta di sicurezza sull’incidente occorso oggi all’elicottero Bell 206B JetRanger III marche di registrazione T7-HZM, inabissatosi, con a bordo due persone, in un bacino d’acqua in località Settepolesini, nel Comune di Bondeno (FE). Un investigatore dell’ANSV raggiungerà il sito dell’evento, per effettuare il sopralluogo operativo. In linea con quanto previsto dal regolamento UE n. 996/2010, l’ANSV si sta coordinando con l’Autorità giudiziaria e con i Vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dell’incidente”.