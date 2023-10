Giovedì 19 ottobre riprende il percorso formativo dell’Osservatorio permanente per la Legalità e il contrasto alla criminalità organizzato del Comune di Bologna e Avviso Pubblico. La “Scuola di legalità democratica 2023” si articola in quattro incontri sui temi della prevenzione e contrasto alla corruzione, il nuovo codice degli appalti, la difesa dalle infiltrazioni e la gestione dei fondi del Pnrr, l’antiriciclaggio. Gli incontri sono rivolti a dipendenti pubblici, amministratori locali e professionisti e saranno trasmessi anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune: www.comune.bologna.it/osservatorio-legalita/webinar

I quattro momenti formativi specialistici si terranno online, per la durata di due ore ciascuno, dalle 16 alle 18, e gli altri appuntamenti saranno: il 26 ottobre, il 9 e il 16 novembre.

Programma

A questo link le modalità per iscriversi e accreditarsi:

https://www.comune.bologna.it/osservatorio-legalita/scuola-legalita-democratica-2023/



Giovedì 19 ottobre, dalle 16 alle 18

“Corruzione e anticorruzione”. Cosa si intende quando si parla di fenomeni corruttivi, quali sono i segnali per riconoscerli e quali le strategie per contrastarli. Presentazione della nuova Carta di Avviso Pubblico.

Relatore: Alberto Vannucci, professore di Scienza politica nel Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa, coordinatore del master in secondo livello in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione, membro del comitato scientifico di Avviso pubblico.

Giovedì 26 ottobre, dalle 16 alle 18

“Il nuovo codice pubblico degli appalti”. Confronto e analisi sulle novità normative. Focus sulle possibili aree grigie nelle quali si possano annidare rischi di irregolarità e infiltrazioni della criminalità organizzata.

Relatore: Luca Bertoni, ingegnere, esperto in Gestione dell’energia certificato Secem, co-estensore del Protocollo di Merlino nella provincia di Lodi.

Giovedì 9 novembre, dalle 16 alle 18

“La sfida del Pnrr”. La situazione generale rispetto alla gestione e all’utilizzo dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza: rischi e prospettive relativi alle risorse ancora da utilizzare per garantire lo sviluppo del territorio.

Relatore: Domenico Ielo, avvocato in diritto pubblico dell’economia, docente di Master presso il Politecnico di Milano

Giovedì 16 novembre, dalle 16 alle 18

“Antiriciclaggio: prevenzione e contrasto diretto”. Il riciclaggio finanziario e la comunicazione di attività sospette. Dal generale al particolare: l’organizzazione e l’esperienza del Comune di Milano in materia di prevenzione e di contrasto.

Relatori: Anna Barbato, dirigente del comune di Milano, responsabile antiriciclaggio e David Gentili, membro del Comitato antimafia del Comune di Milano.

Modererà tutti gli incontri Valeria Scafetta, giornalista, scrittrice, consulente di Avviso Pubblico. Tutti i seminari sono accreditati dall’Ordine degli Architetti ed è stato richiesta l’adesione anche all’ordine degli avvocati.

Del progetto Scuola di legalità democratica fa parte anche “Cittadini in formAzione”, un’azione rivolta all’ambito scolastico ed extrascolastico (9-18 anni), per sviluppare le attività laboratoriali, rivolte agli istituti scolastici e alla comunità dell’area statistica Zanardi, che consentirà ad associazioni ed enti del terzo settore di presentare entro il 30 ottobre alle 18 le proprie proposte, all’interno del bando pubblicato qui:

https://www.comune.bologna.it/bandi/contributo-progetti-educazione-legalita-cittadinanza-attiva-nelle-scuole-anno-2023

Scuola di legalità democratica ha come obiettivo principale quello di porre al centro dell’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali e illegali la formazione trasversale e la promozione di una cittadinanza attiva e responsabile, tra i giovani e nel mondo economico e professionale. Nasce da un accordo tra il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo del progetto Scuola di legalità democratica, cofinanziato con i fondi della Legge Regionale 18/2016 “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”. Il progetto ha, inoltre, ottenuto il patrocinio di Anci Emilia-Romagna e si avvale della collaborazione di Avviso Pubblico.

Oltre alle azioni rivolte alla fascia 9-18 anni e a dipendenti pubblici, amministratori e professionisti è stato creato anche un Osservatorio permanente per la Legalità e il contrasto alla criminalità

Il sito internet tematico, è finalizzato allo studio, ricerca, analisi e prevenzione dei fenomeni criminali e mafiosi presenti sul territorio comunale e consultabile qui: https://www.comune.bologna.it/osservatorio-legalita/