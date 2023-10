La ricorrenza di Halloween, molto popolare nella tradizione dei paesi anglosassoni e del Nord America, negli ultimi anni si è affermata anche in Italia. Da un sondaggio condotto da IPSOS per Confesercenti, quest’anno la celebreranno circa 6 famiglie italiane su 10, con una spesa media di 66,7 euro per nucleo familiare. A festeggiare sono soprattutto le famiglie con figli sotto i 18 anni (77%) e i giovani tra 18 e 34 anni (68%).

D’altro canto tradizioni popolari per Ognissanti o per i Defunti non sono sconosciute nel nostro Paese e nella nostra Regione: nel Giorno dei Morti, in Emilia-Romagna, per tradizione antica i poveri andavano di casa in casa per chiedere cibo, che proprio i defunti avrebbero preservato per loro, in analogia con la richiesta di dolci tipica di Halloween. E il tema dei ‘dolci dei morti’ è presente nella nostra gastronomia regionale come pure in Sicilia, Sardegna, Lazio, Lombardia, Marche e Umbria.

“I nostri esercenti e ristoratori accolgono giovani e famiglie con tante proposte per trascorrere con ironica allegria una ricorrenza che è fortemente amata soprattutto da bambini e ragazzi anche nella nostra provincia. Una bella occasione conviviale di aggregazione per tutti e un interessante momento di attività per le nostre piccole imprese, in un periodo così difficile per le vendite.” afferma Mauro Rossi, Presidente provinciale Confesercenti.

A partire dagli anni 2000 ha fatto presa una celebrazione connotata dai criteri tipici della versione nordamericana, soprattutto nel Centro-Italia (dove festeggia il 67%) mentre è leggermente meno seguita nel Mezzogiorno e nelle Isole (59%). Gli italiani la celebrano soprattutto con feste organizzate presso la propria abitazione o quella di amici (62% di chi festeggia), ma un 39% (oltre 8 milioni) la trascorrerà in un locale pubblico e un 21% all’aperto, accompagnando i bambini travestiti a chiedere dolcetti bussando di porta a porta per la tradizionale richiesta di “dolcetto o scherzetto”. Richiesta che non andrà delusa, perché ben il 59% di chi celebra in qualche modo la notte delle streghe comprerà dolciumi da donare ai bambini. Ma le vendite connesse ad Halloween non si limitano ai dolci: un 46% addobberà a tema la propria abitazione, un 31% farà mascherare i bambini, un 29% che si maschererà personalmente, e un ulteriore 25% indosserà almeno un accessorio a tema. Nonostante la frenata dei consumi degli ultimi mesi, quest’anno il budget di spesa sarà più generoso: quasi uno su tre (il 32%) dichiara di spendere di più dello scorso anno. Feste nei locali, dolci, decorazioni e maschere muoveranno un giro d’affari di oltre 200 milioni di euro, con una spesa che, per gli acquisti, si concentra maggiormente sulla GDO tra supermercati (65%) e centri commerciali (47%), e per il 26% online. Ma una famiglia su tre sceglie di rivolgersi alla qualità delle attività di vicinato, negozi (16%) o mercatini ed altre attività di commercio su aree pubbliche (17%).