È dedicato alla disciplina di Galilei, di Isaac Newton e del premio Nobel Giorgio Parisi “Attrazioni fatali: le forze della fisica”, il programma di incontri alla biblioteca Delfini, alle biblioteche Giardino, Crocetta, Rotonda e all’Archivio storico comunale che prende il via venerdì 3 novembre. Quattro appuntamenti dedicati agli adulti e sei per bambini e ragazzi, un’occasione per esplorare l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande, viaggiare dalla fisica classica alle rivoluzioni quantistiche, conoscere le leggi fisiche nascoste nell’arte e nella giocoleria e vivere la straordinaria avventura del Cern.

Il programma si apre venerdì 3 novembre, alle 18.30, alla Biblioteca Delfini, a ingresso libero, con “La fisica nell’arte”, il primo degli appuntamenti dedicati al pubblico adulto. A parlare delle leggi fisiche che si nascondono nei dipinti è Emanuela Pulvirenti, architetta e ricercatrice in Fisica tecnica ambientale, nota per essere la curatrice del blog “Didatticarte”.

Sabato 4 novembre, alla Biblioteca Giardino, alle 11.30, debutta, invece, il programma di laboratori, narrazioni spettacolari ed esperimenti per scoprire le leggi della materia pensato a misura di bambini e ragazzi. “Ma che cos’è un’onda?” è il titolo del primo appuntamento, a cura di dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) Kids, nel quale ragazzi e ragazze (dagli 8 ai 12 anni) potranno scoprire come funzionano le onde costruendo una fantastica “wave machine”. Per partecipare, è necessario prenotarsi direttamente in Biblioteca.

Il programma per gli adulti alla Delfini prosegue per tutti i venerdì di novembre, a ingresso libero, sempre alle 18.30: il 10 con Guido Corbò, “Un fisico in salotto” che promette di spiegare la fisica che incontriamo nella quotidianità senza usare nemmeno una formula; il 17 con Gabriella Greison, la “rockstar della fisica”, autrice del libro e dello spettacolo “L’incredibile cena dei fisici quantistici”, che presenta “Entangled. Ogni cosa è collegata”; il 24 con Elisa Ercolessi, fisica teorica, che racconta “La seconda rivoluzione quantistica”.

Il programma dei ragazzi prosegue sabato 11 novembre, alle 17, alla Delfini, la lezione acrobatica “Fisica sognante” con il professore, attore e giocoliere Federico Benuzzi. Sabato 18 doppio appuntamento: alla Delfini, alle 11.30, l’Infn cura il laboratorio sull’energia elettrica “Da un palloncino a un Van Der Graaf”; alle 17, alla Rotonda, si va alla scoperta del più grande acceleratore di particelle del mondo con Letizia Diamante e il laboratorio “Il Cern, che avventura!”. Sabato 25, alla Crocetta, l’elettricità è di nuovo protagonista in “La scossa del mondo” con il fisico e scrittore Sergio Rossi. Il programma si chiude domenica 26 novembre all’Archivio storico con “La fisica delle illusioni”, esperienze che sorprenderanno mirabilmente gli spettatori a cura di Pophistory.

Il programma del Mese della scienza è promosso dal Sistema bibliotecario del Comune di Modena, tutte le informazioni si trovano anche sul sito delle biblioteche (www.comune.modena.it/biblioteche).