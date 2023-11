Per un intero fine settimana AGO Modena Fabbriche Culturali si trasforma in un laboratorio di idee per affrontare, in un’era complessa come la nostra, il bisogno di strumenti cognitivi e culturali legati all’apprendimento come scienza e all’educazione come opportunità e professione del futuro.

Lo fa accogliendo Learning More, il primo festival in Italia dedicato alla formazione, all’apprendimento e al capitale umano, organizzato da FEM – Future Education Modena, centro internazionale e primo hub innovativo per l’EdTech in Italia che ha sede presso AGO, creato da Wonderful Education e Fondazione di Modena.

Lezioni, workshop, talks di approfondimento e learning shows, tutti gratuiti: sono numerosi gli appuntamenti in programma presso l’ex Ospedale Sant’Agostino, una delle sedi del festival. L’elenco degli eventi principali sul sito https://learningmorefestival.it/