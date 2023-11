Sulla Tangenziale di Bologna, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne del tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, verso Casalecchio di Reno/AA1 Milano-Napoli.

Il suddetto tratto sarà chiuso nei seguenti giorni e orari, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza: dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 novembre; dalle 22:00 di sabato 11 alle 6:00 di domenica 12 novembre.

Lo svincolo 4 Triumvirato, nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 novembre, sarà contestualmente chiuso in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, per consentire lo stesso tipo di lavorazioni, mentre nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre sarà regolarmente aperto in uscita da San Lazzaro/A14.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria: via Cristoforo Colombo, rotonda Arnaldo Forni, via Paolo Fortunati, Via Antonio Baldacci, rotonda Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, via Francesco Zanardi, via Umberto Terracini, rotonda Tommasina Guidi, rotonda 35° Reggimento Fanteria Pistoia, viale Vittorio Sabena, rotonda Granatieri di Sardegna, via Prati di Caprara, viale Sandro Pertini, viale Palmiro Togliatti e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale; per la chiusura dell’uscita dello svincolo 4 da San Lazzaro/A14: svincolo 4 bis Aeroporto Marconi.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’uscita della stazione di Bologna San Lazzaro e lo svincolo 12 SS65 Futa, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Contestualmente, saranno chiuse le seguenti stazioni: sulla A14: Bologna San Lazzaro, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto e dalla A1 Milano-Napoli; sulla Tangenziale, lo svincolo 13 SS9 Via Emilia, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 e in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, anticipare l’uscita sulla A14 alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, SP31 degli Stradelli Guelfi ed entrare sulla Tangenziale attraverso lo svincolo 12 SS65 della Futa; per la chiusura dell’uscita di Bologna San Lazzaro dalla A14: Castel San Pietro; per la chiusura dell’uscita di Bologna San Lazzaro dalla A1: Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova; per la chiusura dello svincolo 13 SS9 Via Emilia verso Casalecchio: svincolo 12 SS65 della Futa.