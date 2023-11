Le esperienze e i servizi socio-sanitari di Carpi e in generale dell’Emilia-Romagna sono stati oggetto questa mattina, al “Forum Risk Management” di Arezzo, di una relazione del Sindaco Alberto Bellelli, Presidente e assessore ai Servizi socio-sanitari dell’Unione oltre che referente Welfare dell’ANCI regionale. L’appuntamento nazionale, giunto alla 18ª edizione, è dedicato quest’anno a “La sfida della sanità pubblica: cambiamento, sostenibilità, prossimità” e si svolge come tradizione nei padiglioni “Fiere e Congressi” della città toscana, promosso fra gli altri dall’Istituto Superiore della Sanità, sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, oltre che di Ministero della Salute e Conferenza delle Regioni.

«E’ stata una bella occasione, un momento di riflessione sulla sanità e l’integrazione socio-sanitaria» spiega Bellelli. «Una bella opportunità per confrontarsi con altri territori e per portare l’esperienza che stiamo facendo in Emilia-Romagna in generale, ma anche quella che stiamo facendo a Carpi e nell’Unione Terre d’Argine. Ho infatti parlato dei nostri percorsi di “dimissioni protette”, del nostro ospedale e dei professionisti che lo animano, e degli investimenti che stiamo realizzando sulla sanità territoriale. Ho infine illustrato la nostra “mappatura dei fragili”, quella che ci consente di sapere dove stanno e in che condizioni sono le persone oltre i 75 anni, in particolare quelle che vivono da sole. Un progetto che è stato molto apprezzato, tant’è che molti hanno chiesto di avere dati e informazioni per poter costruire analoga esperienza sul proprio territorio».