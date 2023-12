Si terrà dal 8 al 10 Dicembre il Master Nazionale del Circuito FIT Lab 3.11 di tennis in carrozzina organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e padel presso lo Sporting Club Sassuolo.

Una veste completamente diversa rispetto alle manifestazioni che lo Sporting ha organizzato in questa stagione e che trova in essa l’apice del Progetto Wheelchair, fortemente voluto per incentivare sul territorio questo sport a tutti i livelli. Si tratta di un progetto di sviluppo importante, che ha radici “nobili” ed è fondamentale a corollario della mission sociale del Club.

A fine 2021, il Tecnico Alessio Bazzani, insieme alla dirigenza di Via Vandelli, ha buttato le basi del Tennis Wheelchair Project con l’obiettivo di puntare alla promozione e allo sviluppo del tennis in carrozzina nella Provincia di Modena iniziando dalla Città di Sassuolo. Lo sport svolge un ruolo fondamentale, proprio come mezzo per abbattere barriere non solo di carattere fisico ma soprattutto mentali.

Da questo, grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel e l’atleta one Wainer Righi, si sono creati vari step di crescita per affermare la funzione sociale dello sport e del circolo tennis, ma soprattutto poter creare un luogo dove tanti bambini, ragazzi, adulti possono venire a giocare a tennis: la prima Scuola Tennis in carrozzina della Provincia.

Al Master ci saranno gli 8 giocatori e i 3 quad della categoria maschile più forti in Italia, che si sono qualificati attraverso le varie tappe svoltosi in ciascuna regione e che vedranno premiare proprio a Sassuolo il Campione Italiano 2023 del Circuito FIT Lab 3.11.

In Italia solo pochi circoli hanno l’approvazione dalla Federtennis per l’organizzazione di questa manifestazione: è prestigioso per lo Sporting e per la Città di Sassuolo far parte di questo circuito, che ha ottenuto il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Rotary Club. Lo Sporting ha ottenuto questo traguardo grazie alla qualità delle sue strutture, che sono considerate fra le migliori d’Italia, e grazie agli anni di esperienze positive nell’organizzazione di grandi appuntamenti tennistici.

I partecipanti avranno a disposizione tre campi indoor nella struttura fissa su superficie Bolltex dotata di accessi e percorsi ideali per i giocatori, si giocherà con palline Wilson US Open e il supporto tecnico è fornito da Clap Sport, partner ufficiale del circolo.

Giovedì 7 dicembre si svolgeranno i sorteggi dei gironi a cura del Giudice Arbitro Andrea Rinaldi che seguirà il criterio delle teste di serie e da venerdì 8 dicembre a partire dalle ore 9.00 gli 11 tennisti sono attesi per l’inizio dei match sotto l’attenta supervisione dei Responsabili Tecnici della FITP Giancarlo Bonasia e Gianluca Vignali.

I match “tutti contro tutti” porteranno poi alle semifinali incrociate di sabato dalle ore 14 e al gran finale di domenica 10 dicembre dalle ore 10.00 sul campo centrale dello Sporting Club Sassuolo per decretare la classifica dal 1° all’8° posto.

Per quanto riguarda i partecipanti al torneo vi sarà un giocatore direttamente dalla Sardegna, Mario Cabras testa di serie numero 1 del seeding, il portacolori proprio del nostro territorio, Bruno Carlucci, di Albinea, dalla Lombardia Paolo Cancelli e Dario Benazzi, Salvatore Vasta dalla Sicilia, poi il toscano Pasquale Greco, Luca Paiardi dal Piemonte e il veneto Manuel Zorzetto.

Una bella novità è l’aggiunta della categoria quad che si aggiunge al Master alla sua seconda edizione sui campi dello Sporting Club Sassuolo: saranno presenti Alfredo Di Cosmo, Vincenzo Troilo e Massimo Girardello. I tre atleti si sfideranno anch’essi in un girone all’italiana nella sola giornata di venerdì 8 dicembre per eleggere il campione 2023.

Inoltre quest’anno sarà presente il live score fornito direttamente dalla Federtennis su tutti i campi di gara e il live streaming con la diretta Supertennix sul principale.

La presentazione ufficiale dei giocatori sarà giovedì 7 dicembre alle ore 19.30 alla Welcome Dinner presso il Ristorante del circolo, una cena di benvenuto con piatti tipici della nostra tradizione.

Una grande e spettacolare manifestazione di tennis, a ingresso libero e gratuito per tutti, anche per gli appassionati di sport non soci del Club.