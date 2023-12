Venerdì 8 dicembre comincia la festa in attesa del Natale a Fiorano Modenese, in piazza Ciro Menotti si inaugura il Villaggio di Natale, a cura del Comitato Fiorano in Festa, tra stand gastronomici e alimentari degli esercizi del territorio, con animazioni e attività per tutti. E nel pomeriggio letture e spettacoli gratuiti.

Alle ore 17, in biblioteca, al BLA, i “Racconti tra le stelle” di Pina Irace, magiche storie di Natale tra buio e luci per bambini della scuola materna (prenotazione obbligatoria alla mail biblioteca@fiorano.it o al numero 0536 833403.

Alle ore 20.30, al teatro Astoria, concerto di Piero Marras, voce e tastiere, con Federico Canu alla batteria, a cura del Circolo culturale Nuraghe, con il sostegno del Comune di Fiorano Modenese, FASI e regione autonoma Sardegna. Ingresso libero e gratuito. Nello spettacolo, ad ingresso libero e gratuito, i due artisti compiono un viaggio attraverso tante canzoni, nell’identità bilingue, un inno all’appartenenza. Nel concerto anche una moderna rivisitazione del ‘rumore dell’ anima’ di alcuni fra i più rappresentativi poeti sardi del passato e del presente. Piero Marras ha collaborato, come autore anche con il gruppo dei Tazenda.

La festa continua domenica 10 dicembre, quando, insieme agli stand gastronomici e al Villaggio di Natale, in piazza Ciro Menotti ci saranno anche le associazioni locali con animazioni, giochi e vendita oggettistica.

Alle 9.30 inaugurazione della Metropolitana Urbana Pedonale e partenza camminata per conoscere il percorso con amministratori e medici del territorio.

Continuano anche gli spettacoli, alle ore 10, Matinée per giovani esordienti al Centro Culturale di Via Vittorio Veneto e alle 11 in piazza, la Banda Flos Frugi con il concerto “Note di Natale”, a cura dell’Associazione Amici della Musica Nino Rota.

Nel pomeriggio, alle ore 15 laboratorio di percussioni aperto a tutti, “Drum Circle”, con la musicista Anna Palumbo. Si potrà scegliere tra diversi strumenti a percussione disponibili, la partecipazione è libera e gratuita e non è necessario avere competenze musicali.

Infine alle ore 17 al Centro Culturale di Via Vittorio Veneto, il tradizionale “Concerto di Natale”, con il tenore Giorgio Casciarri che, accompagnato dal Maestro Gen Llukaci al violino e dal Maestro Denis Biancucci al pianoforte, eseguirà canti natalizi e le più famose arie.

Per chi vuole andare al cinema, all’Astoria è in programmazione il film di Claudio Bisio “L’ultima volta che siamo stati bambini”.

E per chi vuole immergersi nella più tradizionale atmosfera natalizia venerdì 8 e domenica 10 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, in via Pio Donati a Spezzano, si può visitare liberamente il Museo del Presepe etnico, con la sua esposizione di oltre 800 presepi provenienti da tutto il mondo. Info: 345085656.