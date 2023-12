Un quadro per l’Ospedale di Sassuolo che vuole essere un dono e un atto di riconoscenza verso tutti i sanitari, per l’attenzione riservata alle persone ricoverate, e insieme un gesto di gratitudine per la cura che la struttura sanitaria ha sempre dimostrato nel saper “accogliere” l’arte. A omaggiare l’ospedale è la pittrice di Castellarano Luciana Vassena con la sua opera “Germoglio”, un olio su tela di 90×80 cm di stile surrealista. Il dipinto è stato istallato all’interno della sala d’attesa dell’Area Gialla, dedicata alla chirurgia breve.

“Un gesto emozionante – spiega il Direttore Generale, Stefano Reggiani – che racconta quanto sia fondamentale nel percorso di cura la capacità di entrare in relazione coi pazienti e i loro familiari. Grazie alla pittrice Vassena la nostra struttura diventa più accogliente e gradevole, un aspetto non deve mai essere sottovalutato e che, grazie l’impegno pluriennale di VolontariArte, l’ospedale ha sempre coltivato”.

Vassena, che ha fatto parte del gruppo di pittori del ‘Centro Studi Muratori’, è nata in Sardegna. A Modena è arrivata nel 1968. Ha lavorato per un breve periodo come decoratrice nel mondo della ceramica, per dedicarsi poi alla pittura. Ha esposto, sia in collettiva che in personale, a Milano, Bologna, Parma e in diverse gallerie nel Sud Italia. Le sue grandi passioni sono il mare e il Surrealismo. All’Ospedale di Sassuolo aveva già donato alcuni anni fa un suo quadro, tuttora esposto in Area Lilla.