Si è svolta ieri sera, come ogni anno, la cena sociale dei Vos, i Volontari della Sicurezza che rappresentano un punto di riferimento per il Distretto ceramico e per l’Unione Tresinaro Secchia.

Alla presenza dei Sindaci e degli assessori di Sassuolo, Casalgrande e Castellarano il Presidente Paolo Gottardi e il coordinatore Anselmo Torelli, hanno fatto il punto sull’attività, relativa al solo 2023, dei 47 volontari dell’associazione.

Al 10 dicembre ammontano a 377 i servizi effettuati dal Vos per il territorio: 217 a Sassuolo, 95 a Casalgrande, 40 a Scandiano, 1 a Rubiera, Prignano sulla Secchia, Formigine e Conselice, 21 a Castellarano. Nei 24 viaggi in Romagna, in aiuto alle popolazioni colpite dall’alluvione, a cui vanno aggiunti due viaggi in Toscana, i Vos hanno consegnato aiuti e materiale, tutto donato da aziende e privati del territorio, per un ammontare complessivo che supera i 60.000 €.