Inizia oggi la terza annualità del Servizio Civile Digitale con Arci Servizio Civile Nazionale Aps: 65 giovani impegnati in due progetti che coinvolgono 40 sedi in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia e Calabria.

L’obiettivo comune, della durata di un anno, è il superamento del gap sulle competenze digitali, in particolare per chi rischia di rimanere escluso dalla transizione digitale ed in particolare accrescerà le competenze digitali dei cittadini, potenziando i servizi di facilitazione digitale dei territori o attraverso sportelli informativi.

“Dieci di questi giovani hanno scelto i Comuni che collaborano con Arci Servizio Civile Reggio Emilia – dichiara Massimo Becchi presidente dell’Associazione locale – e precisamente sono 2 in comune a Reggio Emilia e uno per comune a Cavriago, Casalgrande, Baiso, San Polo d’Enza, Maranello, Reggiolo, Scandiano e Formigine.

Purtroppo c’è da sottolineare come ormai siano alla terza annualità del Servizio Civile Digitale e ancora non siamo usciti dalla fase di sperimentazione, non potendo quindi dire ai ragazzi e alle ragazze che vogliono fare questo tipo di esperienza se entrerà in maniera strutturata tra le opportunità che il Servizio Civile Universale. Sono state infatti oltre 90 le domande fatte dai giovani per i 10 posti disponibili, segno di un notevole interesse verso questa forma di impegno civico”.