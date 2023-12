Il Questore di Bologna Antonio Sbordone li ha ricevuti per un primo colloquio conoscitivo e per pianificare il lavoro futuro, a tal riguardo, i tre funzionari ricopriranno rispettivamente i seguenti incarichi:

Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Luigi MARGIO sarà il nuovo Dirigente dell’8 Zona Polizia di Frontiera – Polaria, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Gianfranco MARTORANO sarà il nuovo dirigente del Compartimento Polizia Stradale Emilia-Romagna e il Vice Questore dott.ssa Maria Cristina FAGONE BUSCIMESE sarà la dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica- Polizia Postale e delle Comunicazioni – Emilia-Romagna.

Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Luigi MARGIO , nato a Milano il 19 aprile 1968, svolgeva il suo primo incarico nel 1999 presso la Polizia di Frontiera di Malpensa, prima come addetto alla Sezione Sicurezza e successivamente alla Sezione Frontiera, acquisendo competenze legate ai controlli di frontiera. Nel 2005, prendeva l’incarico per la durata di quasi 9 anni come Funzionario di collegamento alle dipendenze della DCIPF, al Cairo (Egitto), come esperto per l’immigrazione. Nel 2010 assumeva l’incarico di Responsabile della Sezione Frontiera del Settore II, provvedendo alla trattazione degli atti dell’attività ispettiva e sanzionatoria all’interno dello scalo, al coordinamento e supervisione della Squadra ed alla vigilanza antiterrorismo.

Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Gianfranco MARTORANO , nato a Potenza nel 1966. Terminato il corso nel 1994 assumeva l’incarico di funzionario addetto al Primo settore della Polizia Stradale di Bologna, mantenendo lo stesso incarico si trasferiva nella città di Napoli, Avellino, Potenza e Taranto. Nel 2012 assumeva la Dirigenza della Sezione Polizia Stradale di Livorno e successivamente di Brindisi, nel 2015 quella di Varese. Nel 2017 il Dott. Martorano otteneva la Qualifica di primo Dirigente della Polizia di Stato e veniva assegnato alla Direzione Sezione di Padova.