Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia, impegnato in un consueto servizio di controllo del territorio, incrociava nei pressi di via Fratelli Cervi un’auto che, a luci spente, usciva dal parcheggio di via Plauto. Gli operatori, insospettiti, tentavano di fermare la vettura. Non appena notata la presenza della Volante, il conducente restava indifferente all’alt imposto dagli agenti e si allontanava ad alta velocità.

Immediatamente le Volanti si mettevano all’inseguimento del soggetto che, dopo una serie di manovre pericolosissime ad altissima velocità, perdeva il controllo dell’auto schiantandosi contro un palo della segnaletica stradale presente all’altezza della rotonda di via Cipriani. Nonostante il terribile schianto, il conducente dell’autovettura scendeva immediatamente e tentava di darsi alla fuga a piedi ma veniva prontamente bloccato da parte degli agenti intervenuti.

L’uomo, un 51enne italiano, volto noto alle forze di polizia con una lunga serie di precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, si mostrava sin da subito molto insofferente nei confronti degli operatori ed in palese stato di alterazione alcolica, tentando più volte si sottrarsi alle operazioni di controllo e perquisizione.

Durante le attività di perquisizione venivano rinvenuti all’interno dell’abitacolo della vettura tre orologi da polso di varie marche e misure, il cassetto di un registratore di cassa completamente chiuso e danneggiato oltre che diversi capi di abbigliamento con ancora le etichette presenti. Addosso all’uomo, invece, venivano rinvenute delle forbici di cui lo stesso non riusciva a fornire giustificazioni.

Subito gli agenti si portavano nel luogo dove era stato avvistato inizialmente il soggetto e trovavano uno dei negozi con la porta di ingresso forzata e con la cassa che non presentava più il registratore. Inoltre, i capi di abbigliamento asportati corrispondevano alle marche presenti all’interno del negozio.

Al termine di tutti gli accertamenti di rito, il 51enne veniva tratto in arresto per i reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale oltre che ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere, guida senza patente e sotto l’influenza di alcol, e si trova attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di rito direttissimo.