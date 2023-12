Questa mattina, il Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, Generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi ha fatto visita al Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna.

Accolto dal Comandante di sede, Generale di Brigata Massimo Zuccher, unitamente al Comandante Provinciale Carabinieri Bologna, Colonnello Ettore Bramato, oltre a una rappresentanza di Carabinieri in servizio e in congedo, l’Alto Ufficiale ha ringraziato il personale nella storica sala “Virgo Fidelis” della Caserma “Luciano Manara” di via dei Bersaglieri per l’impegno e la dedizione quotidiana ai doveri istituzionali, sempre a fianco del cittadino. Nella circostanza, il Generale Stefanizzi ha formulato i suoi più sinceri auguri per le prossime festività natalizie e di fine anno a tutti i Carabinieri e alle loro famiglie, sottolineando il sostegno costante che mogli, mariti e figli offrono ai propri cari, impegnati quotidianamente al servizio del Paese.