ROMA (ITALPRESS) – In Sardegna “non abbiamo da proporre un candidato: è una scelta che devono fare Fratelli d’Italia e la Lega. Confermiamo la nostra fiducia al presidente Cirio in Piemonte e al presidente Bardi in Basilicata”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Non stop news” su Rtl 102.5. “Noi vogliamo la coesione del centrodestra, ma sono sicuro che alla fine ci sarà come abbiamo sempre fatto”, ha aggiunto. Bardi “è un presidente che ha lavorato molto bene in Basilicata, è il miglior candidato possibile quindi per quanto ci riguarda lui continuerà a fare il presidente della Regione perchè è il miglior candidato possibile per far vincere il centrodestra in quella regione”, ha spiegato Tajani. Quanto alle elezioni europee, ha ribadito che “npn posso decidere nulla prima del congresso nazionale di Forza Italia che si svolgerà il 23 e il 24 febbraio a Roma. Sarebbe scorretto da parte mia, ma non ho alcun problema a candidarmi. Ne parlerò con Giorgia Meloni e con Matteo Salvini perchè credo che dovremo trovare una sintesi insieme. Fare una campagna elettorale rischia di distogliere la mia attenzione dall’attività di governo”, ha concluso.

