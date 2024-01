Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori propedeutici previsti nell’ambito del lotto 0 del Passante, dalle 23:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 Via del Triumvirato e lo svincolo 6 Castelmaggiore, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Si ricorda che lo svincolo 4 bis Aeroporto è già chiuso in entrata verso San Lazzaro/A14. Per effetto della chiusura del suddetto tratto, sarà chiuso anche lo svincolo 5 Quartiere Lame, sempre in entrata verso San Lazzaro/A14 e gli stessi svincoli 4 bis e 5 non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 Via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: Via del Triumvirato, Via Emila Ponente, Via Ducati, Viale Alcide De Gasperi, Viale Palmiro Togliatti, Viale Sabena, Via Manzi, Via Marco Polo, Via Cristoforo Colombo, Via Fabbri, Via Bentini, Via William Shakespeare, Via Stendhal, Via Corticella e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore; per la chiusura dell’entrata degli svincoli 4 bis Aeroporto e 5 Quartiere Lame verso San Lazzaro: svincolo 6 Castelmaggiore.

***

Per consentire attività di ispezione delle barriere antirumore, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 25 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, verso Casalecchio di Reno/AA1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria: via Cristoforo Colombo, rotonda Arnaldo Forni, via Paolo Fortunati, via Antonio Baldacci, rotonda Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, via Francesco Zanardi, via Umberto Terracini, rotonda Tommasina Guidi, rotonda 35° Reggimento Fanteria Pistoia, viale Vittorio Sabena, rotonda Granatieri di Sardegna, via Prati di Caprara, viale Sandro Pertini, viale Palmiro Togliatti, per rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.

***

Per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: viale Palmiro Togliatti, via Gaetano Salvemini, via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.

***

Per consentire lavori propedeutici previsti nell’ambito del lotto 0 del Passante, dalle 23:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 6 Castelmaggiore e 7 bis SS64 per Ferrara, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 6 Castelmaggiore, percorrere la viabilità ordinaria: via Stendhal, via Lipparini, via Aposazza, SS64, via Stalingrado e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara. Di conseguenza alla suddetta chiusura, saranno contestualmente adottati i seguenti provvedimenti: sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso San Lazzaro/A14 e non sarà raggiungibile l’uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia: per la chiusura dell’entrata: 7 bis SS64 per Ferrara; per la chiusura dell’uscita: svincolo 6 Castelmaggiore;

Non sarà percorribile lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale, verso San Lazzaro/A14. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e percorrere la viabilità ordinaria, per poi rientrare sulla Tangenziale attraverso lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara.