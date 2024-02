Sabato 17 febbraio (ore 20.30), per la stagione di prosa del Teatro Asioli di Correggio, sarà di scena Giorgio Pasotti, protagonista di Racconti disumani, uno spettacolo di Alessandro Gassmann tratto dai racconti “Una relazione per un’Accademia” e “La tana” di Franz Kafka.

I due racconti sono fra i più celebri di Franz Kafka, due storie di animali in cui (Una relazione) una scimmia racconta ad un consesso di scienziati come, dopo la cattura, si è evoluta in “umano” e (in La tana) una non meglio identificata creatura vive l’ansia di stare al riparo da ogni minaccia esterna grazie alla complessa architettura del suo rifugio sotterraneo.

Per parlare agli uomini degli uomini, Gassmann e Pasotti scelgono due storie di animali (così sembrerebbero i protagonisti ): una che mette a nudo la violenta banalità delle convenzioni umane, l’altra che racconta il bisogno di costruirsi un riparo perfetto che ci metta al sicuro dal mondo esterno, in una continua angoscia di vedere concretizzarsi minacce non meglio precisate. Gassmann pensa che “sia il momento giusto per ridare la parola a questo gigante della cultura del Novecento, proprio oggi, quando molte delle paure da lui raccontate trovano posto nella realtà che viviamo. Andare in profondità in noi stessi, e guardare attraverso le parole di Kafka ciò che ci spaventa, può aiutarci a capire meglio chi è intorno a noi”.

