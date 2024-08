L’atletica leggera è di casa a Castelnovo ne Monti ed in Appennino Reggiano. La stagione 2024 rappresenta senza dubbio una di quelle più ricche degli ultimi anni. Grazie al sostegno della Legge 8 della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Castelnovo ne’ Monti e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, l’Associazione Sportiva Atletica Castelnovo ne Monti è titolare di un progetto denominato “La Montagna dell’Atletica Leggera”.

Oltre a favorire costante attenzione al territorio, il progetto genera non meno di 1500 presenze negli alberghi della zona e genera un flusso continuo di sportivi nei vari comuni coinvolti. Il progetto si distingue per numero e frequenza di appuntamenti, per la capillarità dei luoghi di gara, per la valenza sociale ed in alcune occasioni per la qualità tecnica degli atleti. La pista Lorenzo Fornaciari ha ospitato fior di campioni in occasione del Meeting d’Estate (Sara Fantini e Zane Weir su tutti), ma anche tanti atleti disabili. Oltre ad avere già accolto allenamenti e gare di atleti sordi della FSSI, l’Atletica Castelnovo ne Monti ha organizzato insieme alla Fa.Ce. Famiglie Cerebrolese anche un meeting del tutto speciale dedicato agli atleti più in difficoltà. In stretta collaborazione con gli Enti di Promozione Sportiva territoriali ed alla Federazione di Atletica Leggera il club di Castelnovo ha previsto a calendario due momenti promozionali nelle piazze di Casina e Minozzo e ben 9 meeting giovanili ed assoluti in pista. L’ultimo di questi in ordine temporale si è svolto sabato appena trascorso con l’ultima prova di qualificazione ai campionati nazionali del CSI. Per l’occasione sono giunti a Castelnovo ne Monti atleti da Romagna, Toscana, Lombardia, Veneto e Liguria. Fra loro c’era anche l’atleta non vedente Stefano Gori di Lucca che ha preso parte alle gare di Getto del Peso e dei 100 metri piani. Durante la gara di velocità Gori ha legato il suo cordino al polso del giovane decatleta locale Davide Rondanini che gli ha fatto da guida. La stessa Atletica Castelnovo ne Monti, oltre che il tradizionale Giro della Pietra, coordina un circuito podistico con tappe a Leguigno, Villa Minozzo, Cerreto Alpi e Cinquecerri. E dopo tanti meeting e corse podistiche, ora Castelnovo ne Monti si prepara a vivere il raduno dei giovani talenti della Fidal Regionale che per una intera settimana coinvolgerà i migliori 300 atleti di tutte le province dell’Emilia-Romagna. Durante il loro soggiorno in Appennino Reggiano la pista “L.Fornaciari” ospiterà nuovi eventi e si svilupperanno anche attività di formazione rivolte ai tecnici FIDAL ed agli stessi giovani atleti. Il tutto nell’ambito del progetto “Montagna di Atletica Leggera”.