Con la firma del sindaco Massimo Mezzetti dell’atto di nomina, Alessandra Camporota entra ufficialmente nella giunta del Comune di Modena. La nuova assessora ha assunto le deleghe a Sicurezza urbana integrata, Polizia Locale, Coesione sociale, Integrazione e Cittadinanza, Volontariato e Terzo Settore.

Camporota è laureata in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma e ha conseguito il titolo di specializzazione in “Scienze delle autonomie costituzionali” presso l’Università degli Studi di Bari e il Master in Cittadinanza europea presso l’Università Roma Tre.

Ha una lunga esperienza maturata nell’amministrazione dell’Interno. Dal 1990 al 2002 ha lavorato presso la Prefettura di Bari svolgendo diverse funzioni sia presso il Commissariato del Governo nella Regione Puglia, in qualità di Capo di gabinetto del Commissario del Governo, sia presso la Prefettura, in particolare all’Ufficio di gabinetto, dove si è occupata anche di ordine pubblico e sicurezza.

Dal marzo 2002 si è trasferita a Roma, al Ministero dell’Interno, dove ha prestato servizio presso il Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale risorse umane, e, successivamente alla promozione alla qualifica di viceprefetto, al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione (DLCI) dal 2004 al 2017. E’ stata Capo di gabinetto del Capo Dipartimento per le libertà civili e per l’immigrazione.

La responsabilità di uffici diversi ma tutti strategici all’interno del DLCI le ha consentito di approfondire tutte le tematiche di maggior rilievo nel settore dell’immigrazione e dell’asilo, con riferimento sia agli aspetti giuridici, sia a quelli internazionali, nonché agli aspetti operativi della gestione dell’accoglienza e le ha dato la possibilità di maturare una significativa esperienza in ambito europeo che ha avuto il suo culmine durante il semestre di Presidenza italiano del Consiglio dell’Unione europea (luglio-dicembre 2014).

Nel 2017 è stata nominata Prefetto. Dal 2018 al 2020 in servizio a Rimini e, dopo un periodo come Direttore centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione del Fondo Edifici di Culto, è stata prefetto di Modena dal marzo 2021 ai primi giorni di luglio 2024. Dal 1° agosto è in pensione.

“Con l’assessora Camporota si completa la squadra di giunta – spiega il sindaco Massimo Mezzetti – oggi ci siamo già incontrati per iniziare ad affrontare i dossier più importanti. Le deleghe che le ho attribuito vanno nella direzione di affrontare la sicurezza a tutto tondo e, soprattutto, di non slegarla mai dalla necessità di compiere scelte di vera integrazione e coesione sociale. Sono certo che la sua esperienza sarà fondamentale per attuare politiche innovative in ambiti che hanno un impatto importante sulla vita della nostra città”.