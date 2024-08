Nella giornata di ieri, 20 agosto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno svolto un servizio di controllo rinforzato del territorio che ha interessato sia il capoluogo, sia le aree di periferia.

In particolare, a Vignola, i militari della locale Tenenza hanno rintracciato e tratto in arresto un 22enne, risultato destinatario di un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Verona per una serie di furti consumati, negli ultimi mesi, in diverse località del Trentino e del Veneto. Diversi furti, infatti, erano stati consumati a bordo di treni in danno di passeggeri e turisti.

A Marano sul Panaro, i Carabinieri hanno invece arrestato un 36enne, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’aggravamento della misura è la conseguenza di diverse violazioni agli obblighi imposti, che sono state accertate dai militari e segnalate al Magistrato di Sorveglianza.

Entrambi gli arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale di Modena.