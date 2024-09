Ci sono ancora iniziative interessanti in programma a Castelnovo nei prossimi giorni, di avvicinamento all’evento clou di fine settembre, ovvero la Fiera di San Michele. Iniziative interessanti, che questa settimana in particolare variano tra cultura e sport.

Venerdì 13 settembre, torna a Castelnovo il Peana di luce per Dante, la terza staffetta torciera dantesca. L’evento rientra nell’ambito del “nonFestival” L’Uomo che cammina.

La staffetta torciera è nata anni fa in Toscana, e vuole costruire un collegamento tramite segnale luminoso trasmesso in ore notturne tra i luoghi danteschi della Liguria, della stessa Toscana e dell’Emilia Romagna, tra i quali la Pietra di Bismantova, per unire idealmente le località citate o visitate dal sommo poeta nell’anniversario della sua morte. Il ritrovo è fissato alle ore 20 in piazzale Dante, il parcheggio alla base della Pietra. Per partecipare viene richiesto abbigliamento comodo, scarpe da trekking, giacca a vento e torcia. L’iniziativa è a cura della sezione Cai Bismantova di Castelnovo Monti. Maggiori informazioni su www.uomochecammina.it.

Sempre venerdì, 13 settembre, in via Roma presso il locale VR, ci sarà a partire dalle ore 18 la presentazione degli equipaggi del Rally Appennino Reggiano.

La gara invece è in programma sabato 14 e domenica 15 settembre, con partenza e arrivo gara a Castelnovo Monti in piazza Martiri della Libertà.

La gara prevede nove prove speciali, tre da ripetere tre volte, legate alla tradizione di una competizione motoristica molto seguita e forte di un passato di grande valore. Anche quest’anno ACI Reggio Emilia ha affidato l’organizzazione a MaremmaCorse 2.0. La gara sarà valida quale appuntamento della Coppa Rally di 6^ zona e prevede anche la seconda edizione del Rally Storico, che porterà sulle strade della montagna reggiana le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada. Sarà inoltre prevista una presenza speciale, quella delle Autobianchi A112 Abarth. Maggiori informazioni su https://rallyappenninoreggiano.it/.