Con l’inizio del nuovo anno scolastico, Fondazione Golinelli riapre le porte ai suoi percorsi didattici e di approfondimento, nel segno del profondo legame tra umanesimo e scienza. Arte, nuove tecnologie e innovazione saranno al centro delle iniziative all’Opificio Golinelli che, per tutta la stagione autunnale, coinvolgeranno studenti, famiglie, insegnanti e giovani imprese.

«Nel calendario delle attività autunnali cultura scientifica, umanistica e nuove tecnologie si fondono in una prospettiva unica e integrata, tipica dell’approccio STEAM», ha dichiarato Eugenia Ferrara, Vice Direttore di Fondazione Golinelli. «Bambini, famiglie, studenti e insegnanti avranno l’opportunità di sperimentare, confrontarsi e mettersi in gioco con il mondo che li circonda. Dalle esperienze nei laboratori dell’Opificio alle sessioni in realtà virtuale, passando per momenti formativi e di dibattito aperto, vogliamo stimolare curiosità e senso di scoperta, fornire nuove competenze e arricchire quelle già esistenti, avviando un dialogo intergenerazionale come occasione di apprendimento continuo e diffuso.»

Si parte con Entrepreneurship in Humanities, prevista da lunedì 16 settembre a sabato 21 settembre, una scuola intensiva di cultura d’impresa, tecnologia e digitale, rivolta a giovani umanisti under 35. Il progetto mira a creare un ambiente dinamico e collaborativo, unendo la cultura d’impresa con l’applicazione delle più recenti tecnologie digitali in ambito culturale e artistico. Tra gli ospiti figurano Luca Melchionna, imprenditore e giornalista specializzato in comunicazione per istituzioni culturali e fondatore di Machineria, Laura Moro, direttrice generale della Digital Library del MIC, e Roberto Ferrari, direttore esecutivo del Museo Galileo di Firenze.

Martedì 17 settembre sarà la volta di Approcci pedagogici e pratiche didattiche al tempo dell’intelligenza artificiale, evento a cura di Centoform, Fondazione Golinelli e G-LAB dedicato al personale scolastico. Educatori, insegnanti e dirigenti di scuole secondarie di I e II grado e IEFP potranno riflettere sull’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa come supporto concreto alla didattica. L’iniziativa presenterà testimonianze dal mondo della ricerca pedagogica, dell’innovazione e della didattica, illustrando esempi e strumenti per le pratiche scolastiche quotidiane. Tra gli ospiti, Gabriele Tazzari, Technology Strategist e Consultant, già direttore Ricerca e Sviluppo di YOOX NET-A-PORTER GROUP fino al 2020.

Con G-Factor, anche ricercatori e startupper saranno protagonisti delle nuove iniziative della Fondazione. Dalla partnership tra l’incubatore e acceleratore di Fondazione Golinelli e CRIF, con il supporto tecnico di Emil Banca e BI-Rex Competence Center, nasce I-Tech Innovation RER, un nuovo programma di accelerazione rivolto a 8 startup, realizzato grazie ai Fondi Europei della Regione Emilia-Romagna nel programma FESR 2021/2027. Le realtà selezionate potranno sviluppare i loro progetti imprenditoriali, attivare un network di potenziali partner industriali e investitori, e creare opportunità di scaling a livello internazionale. Le candidature sono aperte fino a martedì 15 ottobre; due i webinar di presentazione previsti, che si terranno mercoledì 11 settembre e mercoledì 8 ottobre, entrambi alle 17.

Da martedì 24 a venerdì 27 settembre, in occasione della Biotech Week, settimana di incontri in tutto il mondo per raccontare la scienza a un pubblico vasto ed eterogeneo, coordinata e promossa in Italia da Assobiotec Federchimica, è previsto il laboratorio La trasformazione batterica in realtà virtuale. Rivolto a studenti di scuole secondarie di secondo grado vedrà i partecipanti, dopo aver indossato un visore, trasportati in un laboratorio in VR dove, come veri ricercatori, potranno sperimentare la trasformazione batterica, una tecnica utilizzata fin dagli anni ’70 e ancora in uso nei laboratori di ricerca per la produzione di farmaci come insulina e interferone gamma. Alla base del laboratorio c’è GOLINELLI LiVE – Live Virtual Experience, piattaforma educativa in realtà virtuale creata da Fondazione Golinelli.

Esperienze internazionali saranno anche le giornate del 29 settembre e dell’1 ottobre. Nel primo caso, il pomeriggio di domenica 29 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024 promosse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Fondazione Golinelli aprirà le porte dell’Opificio al pubblico di ogni età per proporre una fruizione del suo patrimonio artistico, scientifico e tecnologico nella doppia modalità reale e virtuale con l’evento Spazio alla cultura. La giornata avrà il costo simbolico di 1 euro. L’intero ricavato sarà devoluto al FAI, ente di promozione e tutela del patrimonio storico artistico architettonico. Nel secondo, Fondazione Golinelli parteciperà alla dodicesima Giornata Europea delle Fondazioni ed enti filantropici, prevista martedì 1 ottobre, promossa in Europa da Philea – Philanthropy Europe Association e in Italia da Assifero e Acri, per celebrare e mettere in evidenza il contributo e il valore aggiunto delle fondazioni ed enti filantropici. Al centro dell’iniziativa, chiamata Move & Science, ci sarà il tema dello sport come strumento e opportunità di sviluppo della persona, di inclusione sociale, di promozione del benessere e condivisione per le comunità, a un anno dall’ingresso dello sport nella Costituzione. L’attività, interattiva e gratuita, darà a bambini dai 7 ai 10 anni la possibilità di prendersi del tempo per conoscere il proprio corpo e le leggi che lo regolano.

27 settembre 2024 si apre un nuovo capitolo per l’ITS TEC Academy con l’inaugurazione della sua nuova sede presso l’Opificio Golinelli. L’evento, oltre a svelare gli spazi completamente rinnovati e tecnologicamente equipaggiati, offrirà ai partecipanti una prima occasione per scoprire il corso LIME e gli strumenti che andranno a utilizzare durante il percorso formativo biennale. Gli interessati potranno non solo visitare i laboratori dove avverranno le lezioni, ma anche sperimentare in prima persona gli strumenti che trasformeranno il modo di apprendere e operare nel settore della digitalizzazione e sostenibilità del patrimonio costruito.

Da mercoledì 16 ottobre a giovedì 31 ottobre, Fondazione Golinelli, in collaborazione con Alce Nero, organizza la VIII edizione della rassegna La Scienza in Tavola. Un mese di eventi gratuiti per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Le attività promuoveranno l’educazione alla salute e ai corretti stili di vita, per sottolineare l’importanza di instaurare abitudini alimentari corrette in tutte le fasi della vita. Durante questa rassegna si rifletterà sulla dimensione sociale del cibo, per comprendere come questo atto quotidiano possa diventare un veicolo di connessione ed espressione culturale. Gli eventi saranno gratuiti grazie ad Alce Nero e in sostegno di Ageop Ricerca per il mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori pediatrici.

Mercoledì 23 ottobre tornerà in Opificio Golinelli 4e- energy, engineering, ecology, ethics, evento organizzato e promosso da Jacobacci & Partners Spa, dal titolo Made in Italy: innovazione nella tradizione che si rivolge a imprese, startup, incubatori, parchi tecnologici, università, istituzioni e mondo finanziario.

Venerdì 25 ottobre i docenti torneranno protagonisti con La scienza hands-on. Idee per una didattica informale con AIRC. L’evento a cura di Fondazione AIRC con il supporto organizzativo e didattico di Fondazione Golinelli, sarà rivolto a insegnanti delle scuole secondarie di I e II grado e proporrà un percorso formativo sul tema del DNA e dell’espressione genica che unisce esperienze didattiche sviluppate con approcci metodologici innovativi, mettendo al centro dell’apprendimento la sperimentazione, il ragionamento critico e il problem solving.

Venerdì 8 novembre si terrà Diventare intraprendenti e sviluppare il proprio potenziale, evento a cura di Città metropolitana di Bologna, Università di Bologna e Fondazione Golinelli nell’ambito del Festival della Cultura Tecnica 2024. Sarà l’occasione per presentare il volume edito da FrancoAngeli che dà il titolo all’evento (Elena Luppi, Aurora Ricci, Daniela Bolzani, FrancoAngeli, 2024), e un’opportunità di formazione e confronto, offrendo anche strumenti e spunti concreti da usare nei diversi contesti formativi e aziendali.

Non mancheranno, come ogni anno, i laboratori dedicati a bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni. Da ottobre 2024 a gennaio 2025, l’appuntamento sarà con il ciclo di divulgazione scientifica dal titolo Missione Scienza dove, in maniera divertente e entusiasmante, in un’ottica interdisciplinare tipica dell’approccio STEAM, i partecipanti si avvicineranno ad arte, scienza e nuove tecnologie accrescendo consapevolezza di se stessi e del mondo che li circonda. Gli appuntamenti sono previsti per domenica 13 ottobre, domenica 20 ottobre (in collaborazione con Alce Nero e Ageop Ricerca), domenica 10 novembre, sabato 30 novembre, domenica 15 dicembre e sabato 18 gennaio.

Per maggiori informazioni sul programma completo e per le iscrizioni alle singole iniziative è possibile consultare il sito di Fondazione Golinelli: www.fondazionegolinelli.it