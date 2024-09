A pois, a righe, lunghi, corti, divertenti, ma anche eleganti. Mai così tanti pigiami riempiranno oltre 40 città italiane, e per la prima volta anche Reggio Emilia, come quelli del prossimo 20 settembre in occasione della Pigiama Run. La storica corsa-camminata in pigiama di LILT a sostegno dei bambini malati di tumore si tiene sempre nel mese di settembre, dedicato in tutto il mondo al Gold Ribbon, il nastrino d’oro simbolo della sensibilizzazione sui tumori pediatrici. Informare sul tema è anche lo scopo della Pigiama Run, che si svolgerà alle ore 19.00 nelle diverse città di 18 regioni.

A Reggio Emilia l’appuntamento, inserito all’interno della diciannovesima edizione della Settimana della salute mentale, si svolgerà simbolicamente al Campus San Lazzaro-Ausl con avvio dal padiglione Villa Rossi, da dove i concorrenti partiranno per percorrere 3 chilometri all’interno di un circuito che si snoderà all’interno del parco dell’ex San Lazzaro.

Si tratta di un grande e corale evento di solidarietà per manifestare affetto e vicinanza ai bambini che stanno tutto il giorno in pigiama negli ospedali. Ma è anche un momento che promuove la vita attiva e il sano movimento fisico per vivere meglio e prevenire le malattie oncologiche. A Reggio Emilia la Pigiama Run di Lilt ha trovato la preziosa collaborazione della Uisp, dell’Ausl, della Croce Rossa e dell’Associazione Vittorio Londini, una associazione tra associazioni per questa bella gara di solidarietà.

Al Campus San Lazzaro, proprio di fronte al Padiglione Villa Rossi, verrà organizzato un village o un punto di ritrovo per poter correre e camminare tutti insieme a diversi ritmi e velocità di corsa o camminata.

Ci sarà chi correrà con in testa la mascherina da notte; chi lo farà con i bigodini, ma anche chi porterà il proprio peluche o cuscino. Ci sarà chi verrà in compagnia, organizzandosi con pigiami coordinati e chi verrà solo, ma troverà una folla allegra al proprio fianco. In collaborazione con i reparti di pediatria oncologica degli ospedali del territorio, LILT erogherà ai piccoli pazienti servizi fondamentali come accoglienza in appartamenti sociali, attività ricreative, sostegno per le spese di viaggio necessarie a raggiungere gli ospedali, eventuali sussidi economici per le famiglie più fragili e, infine, linee telefoniche a disposizione dei genitori ad avvenute dimissioni dall’ospedale.

“Anche a Reggio Emilia – spiega il dottor Ermanno Rondini, presidente della Lilt di Reggio Emilia – per la prima volta arriva la pigiama run , la camminata/corsa in pigiama presso il parco San Lazzaro, luogo simbolico della psichiatria Reggiana, vuole richiamare l’attenzione sui bambini colpiti da malattie neoplastiche , vorrei sottolineare che oltre alla gestione complessa della malattia sul bambino e la sua famiglia , si devono affrontare anche i bisogni psicologici ed economici . A Reggio Emilia la pigiama Run e’ inserita nella settimana della salute mentale questo per ribadire che il benessere psicofisico si può migliorare attuando delle politiche di prevenzione primaria e promozione della salute efficaci nel ridurre il rischio di patologie oncologiche sia in età adulta che infantile. Nel corso degli anni abbiamo visto un lieve ma progressivo aumento dell’incidenza dei tumori infantili ma peraltro anche un notevole incremento delle sopravvivenze ( siamo oltre l’80% ) Purtroppo l’incremento dell’incidenza che si osserva già da più di 20 anni non si può attribuire ad una singola causa ma ad una sovrapposizione di cause ambientali e legate agli stili di vita individuali e delle famiglie. La Lilt – conclude Rondini – è impegnata in un’azione continua e coordinata per favorire le buone pratiche della prevenzione e promozione della salute unico modo ottenere una futura riduzione dell’incidenza delle neoplasie infantili.”

Per l’edizione di quest’anno, la sesta, dove ritroveremo Edoardo Stoppa e Juliana Moreira come testimonial nazionali della Pigiama Run, sono previsti oltre 30mila partecipanti. L’obiettivo è di superare la raccolta fondi di 500mila euro da destinare ai progetti e ai servizi di supporto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie. Per iscriversi (o fare una donazione) basta andare sul sito Internet pigiamarun.it e per ogni iscrizione è prevista una donazione minima di 15 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini under 7. Per tutti gli iscritti è previsto in regalo il pettorale con il pacco gara della manifestazione e gli omaggi degli sponsor. La Pigiama Run ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Coni e di Sport e salute. Per informazioni è possibile scrivere contattare la Lilt di Reggio Emilia al numero 0522 283844 o scrivere una mail all’indirizzo info@legatumorireggio.it