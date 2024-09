I compleanni importanti vanno celebrati con una grande festa. E così sarà anche il prossimo 17 ottobre per i 110 anni della Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea: un traguardo molto significativo che si vuole condividere con la comunità, attraverso un grande spettacolo al Teatro Valli (ore 21) con protagonista Giuseppe Giacobazzi. Uno spettacolo per il quale sono appena state aperte le prevendite su VivaTicket.

Osteria Giacobazzi è uno spettacolo che vede il teatro trasformarsi nel vero senso della parola: tavoli imbanditi, vino e vettovaglie serviti durante lo show ad alcuni ospiti che sono seduti sul palco. Non una semplice osteria, ma un’osteria con spettacolo incluso. È come se avessero incrociato Broadway con una vendemmia in Toscana. Tra tavoli pieni zeppi di vino e formaggi, con gli osti Giacobazzi e Andrea Vasumi che servono non solo cibo, ma anche battute da far ribaltare i bicchieri. Una serata imperdibile se siete in vena di ridere, mangiare, bere e sentire un pizzico di musica. E magari fare anche del bene. La serata infatti andrà a sostenere la raccolta fondi per acquistare una nuova ambulanza per la Croce Verde. Afferma la Presidente della Pubblica Assistenza di Reggio Emilia e Albinea, Maria Teresa Cozza: “Vogliamo davvero invitare la comunità reggiana a condividere con noi questo traguardo così importante, con uno spettacolo che ci farà ridere tutti insieme che è la più bella forma di condivisione. Ringraziamo per la collaborazione il Comune di Reggio Emilia, I Teatri, i partner dell’evento Antica salumeria Pancaldi e La Bussola, e visto il richiamo che hanno sempre gli spettacoli di Giacobazzi consigliamo alle persone che fossero interessate di acquistare i biglietti in fretta”.

I biglietti sono in prevendita al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/osteria-giacobazzi/245523