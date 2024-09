Autostrade per l’Italia, a partire dalla giornata di ieri, ha preventivamente attivato una macchina operativa sui tratti autostradali costieri di Emilia-Romagna e Marche, aumentando i presidi e l’assistenza all’utenza, con una task force dedicata, per far fronte agli eventuali disagi determinati dal maltempo.

Già dalla giornata di ieri, infatti, un intenso sistema temporalesco sta interessando le regioni dell’alto adriatico, dove nel corso delle ultime ore una linea stazionaria ha determinato quantitativi di pioggia rilevanti.

Nel corso delle prossime 24-36 ore permarranno le condizioni di maltempo con abbondanti precipitazioni sui medesimi settori, con particolare interessamento della A14 Bologna-Taranto nei tratti romagnoli e marchigiani.