Domenica 22 settembre 2024 torna a Fiorano Modenese l’iniziativa “Puliamo il mondo”. Il Comune di Fiorano Modenese e Legambiente “Comuni Pedemontani Modenesi” propongono una giornata di impegno ecologico con interventi di raccolta rifiuti, pulizia e cura del territorio nei parchi Foibe, XXV Aprile e nell’ area verde “ex Case Minghetti”, in collaborazione con la Cooperativa Don Bosco – Gruppo Babele, associazione Libertas e Comitato Genitori di Fiorano.

L’appuntamento è alle ore 10.00 presso il parco XXV Aprile, davanti al Bar H. Il materiale necessario per la pulizia verrà fornito dagli organizzatori a tutti i partecipanti. In caso di pioggia l’evento sarà posticipato alla domenica successiva.

Sarà presente anche una troupe di Rai3 per riprese e interviste all’assessore all’ambiente del Comune di Fiorano Modenese, Luca Busani, e al presidente del Circolo Legambiente “Comuni Pedemontani Modenesi”, Corrado Toni.

Per consentire lo svolgimento dell’attività è prevista la chiusura al transito veicolare, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nelle vie: Santa Caterina, nel tratto compreso tra via Don Messori e via Machiavelli; via Machiavelli, nel tratto compreso tra via Santa Caterina e via Machiavelli fino alla caserma dei carabinieri.

Sono inoltre inibiti l’accesso e l’uscita dai parcheggi che si affacciano sui tratti stradali chiusi al transito (parcheggio Centro Commerciale e parcheggio piazza Salvo d’Acquisto – lato via Machiavelli)