Si approssima al “tutto esaurito” la serata di beneficenza organizzata dalla Guardia di Finanza reggiana, in collaborazione con la Fondazione “Pietro Manodori” di Reggio Emilia, in concomitanza con le celebrazioni del suo 250° Anniversario di Fondazione, in programma presso il Teatro “Romolo Valli” di Reggio Emilia, alle ore 19.00 di martedì 24 settembre, dove si esibiranno gratuitamente diversi artisti del mondo dello spettacolo.

Ancora pochi i posti disponibili, prenotabili gratuitamente nello spazio dedicato sulla home page della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, accedendo al sito www.iteatri.re.it.

La serata sarà l’occasione in cui legalità, musica, arte e spettacolo si fonderanno per sostenere la nobile causa della beneficenza a favore di Unicef. Sarà possibile effettuare donazioni a Unicef la sera stessa dell’evento, nelle mani di personale dell’organizzazione a ciò preposto ovvero, nei giorni antecedenti alla manifestazione, mediante bonifico sul conto corrente n. 402776 (IBAN : IT33I0306909606100000), indicando quale causale “Noi in festa con voi. Tutti insieme per UNICEF”.

Con l’occasione, Rete Ferroviaria Italiana omaggerà le fiamme gialle, sostenendone la più ampia causa, illuminando, già dalla serata del 23 settembre, entrambe le facciate della Stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana, con i colori della bandiera italiana.

Le celebrazioni sono state occasione propizia per il Corpo, per svolgere una preventiva attività di sensibilizzazione ed educazione sui temi della legalità e solidarietà, all’interno di una scuola primaria di Reggio Emilia, in collaborazione con Unicef e con un team coordinato dal reggiano “Lego Certified Professional”, Riccardo Zangelmi.

Inoltre, dalle ore 17.00 del 24, la piazza antistante al Teatro Valli sarà allestita con numerosi mezzi delle diverse specialità del Corpo (unità cinofile, mezzi navali, motoslitta, droni e altro). I militari saranno a disposizione della cittadinanza e dei bambini per soddisfare ogni curiosità sulla storia e sulle attività istituzionali delle fiamme gialle tenendo, a partire dalle 18.00 circa, anche con un’esercitazione dei cani antidroga.