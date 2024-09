«Auspico che la collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e la Provincia di Modena possa proseguire in modo così proficuo anche con l’arrivo del nuovo comandante, il colonnello Lorenzo Ceccarelli, assicurando quella presenza capillare e costante a servizio dei cittadini e delle nostre comunità, rafforzando quel legame fondamentale tra istituzioni, forze dell’ordine e società civile nella difesa dei valori della legalità e della giustizia».

È questo quanto sottolineato dal Presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ricevendo il nuovo comandante provinciale dei carabinieri Colonnello Lorenzo Ceccarelli lunedì 23 settembre nella sede della Provincia di Modena.

Durante l’incontro il presidente Braglia, oltre a rivolgere a nome di tutta la comunità locale gli auguri di benvenuto e di buon lavoro, ha illustrato l’impegno della Provincia sul piano istituzionale con le numerose attività in corso di svolgimento, ringraziando anche il colonnello Antonio Caterino, che ha preceduto Ceccarelli alla guida del comando provinciale.

Il Colonnello Lorenzo Ceccarelli, originario di San Benedetto del Tronto, proviene dal Comando Generale di Roma, nel quale ha ricoperto incarichi di staff in diversi reparti e, nel corso della sua carriera, ha guidato reparti territoriali in Puglia e Lazio, oltre ad aver preso parte due missioni operative in Kosovo e Iraq.