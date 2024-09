Nelle giornate del 26 e 27 settembre, Panariagroup, azienda leader nella produzione e distribuzione di superfici ceramiche d’eccellenza, sarà presente con un corner dedicato al Career Day di CERSAIE2024, organizzato da Confindustria Ceramica in collaborazione con Almalaurea e le Università del territorio. Per l’occasione, il team HR di Panariagroup accoglierà studenti e giovani talenti per presentare l’azienda, le posizioni aperte e i possibili percorsi di carriera nel settore, rendendosi disponibili per colloqui one-to-one.

L’evento ha l’obiettivo di mettere in contatto i recruiter delle aziende del settore ceramico con gli studenti che rivolgono i primi sguardi al mondo del lavoro e al proprio futuro e orientarli nella scoperta di un settore di eccellenza del Made in Italy.

L’attività prevista al corner Panariagroup consisterà in colloqui conoscitivi e di orientamento con i giovani under 30 – prenotabili fino al 25 settembre attraverso la piattaforma M.I.T.O – per raccogliere aspettative ed interessi, e indirizzarli su come le loro competenze possono trovare realizzazione in azienda attraverso esperienze di formazione quali stage curricolari o extra-curricolari e l’iscrizione a percorsi formativi specifici.

Parallelamente Panariagroup riceverà presso il proprio Masterplan, nella Hall 30, gli studenti delle scuole superiori in visita al Cersaie, per avvicinare i ragazzi al mondo dell’industria ceramica e alle opportunità lavorative che offre. Un’ulteriore conferma dell’impegno concreto del gruppo di Sassuolo in termini di responsabilità sociale, che si ritrova anche all’interno dell’ultima edizione del Bilancio di Sostenibilità. Le ambizioni e gli obiettivi fissati prevedono la valorizzazione del talento e delle caratteristiche individuali delle persone dell’azienda, l’incremento della presenza di under 35 mediante la definizione di un piano di inserimento e continui investimenti in corsi e iniziative di formazione.

Emilio Mussini, Presidente di Panariagroup, ha commentato: “Eventi come il Career Day di Cersaie sono oggi più che mai importanti per creare un ponte tra il mondo della scuola e quello dell’impresa. Per Panariagroup partecipare attivamente a progetti che possono generare benefici concreti per il futuro della comunità e in particolare per le nuove generazioni, vuol dire confermare il proprio impegno verso un modello di crescita responsabile, che investe sui giovani talenti in quanto risorse fondamentali per portare in azienda nuove competenze e idee, e continuare ad innovare guardando al futuro.”

Informazioni e iscrizione: https://www.cersaie.it/it/k_career_day.php