EBOLI (ITALPRESS) – Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di morte in Italia. Parte di queste potrebbero essere evitate partendo dall’identificazione di fattori di rischio modificabili, legati a comportamenti e stili di vita non corretti. Risulta quindi cruciale il ruolo della prevenzione, non solo attraverso un monitoraggio continuo dei fattori di rischio, ma anche favorendo una maggiore consapevolezza dell’impatto che gli stili di vita possono avere sulla salute del cuore.

Per questo, in occasione del “Mese del Cuore”, Danacol di Danone e il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS a Roma, sono schierati in prima linea per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari, in particolare sul controllo del colesterolo, uno dei principali fattori di rischio.

Dopo il successo delle precedenti edizioni di Milano e Roma, la virtuosa e consolidata collaborazione fra Danacol e il Policlinico Gemelli di Roma continua a promuovere la cultura della prevenzione portandola anche nel sud Italia. Dal 26 al 28 settembre, infatti, il “Mese del Cuore” arriva anche in Campania, con una tre giorni dedicata nella città di Eboli (Salerno), in Piazza San Bartolomeo. Qui, Danacol, con il supporto di un’equipe di medici coordinati dal Professor Francesco Landi – Direttore Dipartimento Scienze dell’Invecchiamento, Ortopediche e Reumatologiche, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma; Ordinario di Medicina Interna e Geriatria, Università Cattolica del Sacro Cuore – offrirà ai cittadini check up gratuiti per valutare lo stato di salute del proprio sistema cardio-vascolare ed effettuare una diagnosi precoce, grazie alla misurazione di 8 fattori di rischio, quali il colesterolo, l’attività fisica, il fumo, il body mass index, la dieta, la pressione arteriosa, la glicemia e la qualità del sonno.

“Danacol si prende cura del colesterolo delle persone ed invita tutti gli italiani a controllarlo, perchè non trascurare questo nemico silenzioso è fondamentale per tutelare la salute del proprio cuore. L’iniziativa ‘Il Mese del Cuorè, che quest’anno arriva ad Eboli, in provincia di Salerno, rappresenta per noi un progetto molto importante perchè, in linea con la missione di Danone di portare la salute attraverso l’alimentazione al maggior numero di persone possibile, ci permette di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. – dichiara Lucia Chevallard, Direttrice Marketing di Danone Italia – Inoltre, la nostra consolidata collaborazione con il Policlinico Gemelli di Roma ci permette di rafforzare il messaggio e di diffondere informazioni basate su solide evidenze scientifiche. Insieme, lavoriamo per un obiettivo comune: migliorare la salute del cuore degli italiani, riducendo il rischio di patologie cardiovascolari grazie a un approccio mirato, semplice e alla portata di tutti, che parte da un corretto stile di vita”.

“Colesterolo, esercizio fisico, fumo, body mass index, dieta, pressione arteriosa, glicemia e qualità del sonno. Sono questi – spiega Francesco Landi, Direttore Dipartimento Scienze dell’Invecchiamento, Ortopediche e Reumatologiche, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Ordinario di Medicina Interna e Geriatria, Università Cattolica – gli 8 fattori che analizzeremo per misurare il rischio cardiovascolare di ogni singolo paziente. Siamo soddisfatti perchè per la prima volta il Mese del Cuore viaggerà al sud della penisola, a Eboli. Un viaggio – continua il professor Landi – ideato per diffondere, attraverso il check-up gratuito, l’importanza della prevenzione non solo per la salute del cuore, ma anche per la salute in generale. I controlli periodici e la consapevolezza dell’importanza della prevenzione sono infatti fondamentali; gli 8 fattori di rischio cardiovascolare non incidono solo sulla salute del sistema circolatorio, ma anche sulla nostra longevità, un traguardo da conquistare giorno dopo giorno con uno stile di vita sano e attivo”.

Nel 2023, grazie all’iniziativa “il Mese del Cuore”, sono stati realizzati 2.000 check up con il Policlinico Gemelli e circa 13.000 misurazioni dei livelli di colesterolo sono state effettuate in farmacia: risultati importanti che, secondo le stime, cresceranno nell’edizione 2024 grazie a tutte le attivazioni messe in campo.

L’iniziativa che quest’anno si terrà ad Eboli ha il Patrocinio del Comune di Eboli e ha visto il supporto delle attività di volontariato promosse da Cittadinanzattiva Campania Asp, tramite il coinvolgimento della propria Assemblea Territoriale di Eboli.

Nell’ambito della campagna “Stay Alive con Danacol”, che vede ancora Elio come protagonista sulle note del celebre brano “Stayin’ Alive” dei Bee Gees, il brand ha previsto una rosa di attivazioni ed iniziative per promuovere la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Insieme all’iniziativa “Mese del Cuore” a Eboli, Danacol è presente anche quest’anno alla Longevity Run, un appuntamento dedicato alla prevenzione e alla promozione dei corretti stili di vita promosso con i medici del Policlinico Universitario Gemelli: un binomio di salute e sport che, dopo aver toccato le città di Pistoia, Capodimonte, Treviso, Gaeta, Pinzolo, Ovindoli e San Gabriele di Piozzano, sarà a Sant’Antioco il 5 e 6 ottobre e infine a Roma il 20 ottobre, nell’ambito della Roma Half Marathon 2024.

Inoltre, grazie a Danacol Plus+, l’integratore alimentare indicato per ridurre il colesterolo nel sangue e per contribuire alla normale funzione cardiaca, in tutte le farmacie presenti sul territorio nazionale che aderiscono all’iniziativa le “Farmacie del Cuore”, sarà possibile effettuare gratuitamente un controllo del colesterolo. Basta chiedere alla propria farmacia di fiducia se partecipa all’iniziativa.

Per conoscere tutte le iniziative in programma per il Mese del Cuore ed effettuare il test di autovalutazione è possibile visitare la landing page dedicata: https://www.danacol.it/mese-del-cuore/

– foto f08/Italpress –

(ITALPRESS).